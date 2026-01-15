Trend
Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşadığı iddia edilmişti... Oyuncu Türkü Su Demirel'den Emre Bilgin hakkında net mesaj!
27 yaşındaki ünlü oyuncu Türkü Su Demirel, son günlerde özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmüyor. Adının Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin'le anıldığı aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozan Demirel, söylentilere açıklık getirerek merak edilenlere son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 11:17