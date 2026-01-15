Trend Galeri Trend Magazin Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşadığı iddia edilmişti... Oyuncu Türkü Su Demirel'den Emre Bilgin hakkında net mesaj!

27 yaşındaki ünlü oyuncu Türkü Su Demirel, son günlerde özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmüyor. Adının Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin'le anıldığı aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozan Demirel, söylentilere açıklık getirerek merak edilenlere son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 11:17
Genç yaşına rağmen ekranların aranılan yüzlerinden biri haline gelen Türkü Su Demirel, oyunculuk kariyerinde sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiriyor.

'Kader Oyunları', 'Son Nefesime Kadar' ve 'Maraşlı' gibi popüler yapımlarda izleyici karşısına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle bağlantıda kalan Demirel, özel yaşamını ise gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Ancak bir süredir rapçi Çakal ile anıldığı konuşulan genç oyuncunun, iddiaların aksine kalbinin Beşiktaş'ın başarılı kalecisine kaptırdığı öne sürülmüştü.

Bu kişinin ise Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin olduğu ortaya çıkmıştı. Gece geç saatlerde bir mekan çıkışında görüntülenen ikilinin panik dolu anları ise kameralara yansımıştı.

AŞK İDDİALARINA AÇIKLAMA YAPTI!

Oyuncu Türkü Su Demirel, son olarak magazin gündeminde yer alan aşk konusuna son noktayı koydu.

Habertürk'te yer alan habere göre, bir davette kameralara konu hakkında konuşan Demirel, "O gün kalabalık bir arkadaş grubuyla beraberdik. Yağmur vardı, topuklu ayakkabım olduğu için Emre koluma girdi. İlişki yaşamıyoruz. Sadece arkadaşız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kariyerinin yanında özel yaşamıyla adından söz ettiren başarılı kaleci Emre Bilgin'den sonra, futbol dünyasının diğer çiftleri de bir hayli merak konusu oldu.

İŞTE FUTBOL DÜNYASININ ÜNLÜ ÇİFTLERİ!

OZAN TUFAN

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla dikkatleri çekti.

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen başarılı futbolcu, bir yıl sonra oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Eşinin aksine sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Rojin Tufan, son olarak katıldığı bir programda kıskançlık üzerine yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

Tufan sunucunun sorduğu, "Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusuna adeta gözdağı vererek şunları söyledi: "Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Bu, son gülüşü olur."

Rojin Tufan'ın sözleri kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, 'Kıskançlıkta zirve yaptı' yorumlarını da beraberinde getirdi.

VİCTOR OSİMHEN

2024 yılında Galatasaray kadrosuna katılan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, mücadeleci yapısı ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettiren Osimhen, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Yıldız oyuncu aynı zamanda sadece sahadaki oyunuyla değil, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. 2018 yılından bu yana model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte olan Osimhen, zaman zaman sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ladewig'in sade ve duru güzelliği ise takipçilerinden yoğun beğeni topluyor.

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi verdi.

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düştü.

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum geldi.

NECİP UYSAL

Yeşil sahalarda 25 yıldır forma giren uysal Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.

Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaştı.

Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, eşi Nur Uysal'la birlikte 2. bebeklerini beklediklerini açıkladı.