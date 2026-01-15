Bir döneme damga vurmuştu! Yeşilçam oyuncusu Eray Özbal’ı görenler gözlerine inanamıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü karakterlerinden Eray Özbal, son haliyle görenleri şaşırtıyor. Genellikle kötü karakterlerle iz bırakan Özbal şimdi 68 yaşında. Son hali sosyal medyada paylaşılan Özbal'ı görenler tanımakta zorlandı. İşte Eray Özbal'ın son hali... Öte yandan Yeşilçamın 'kötü erkekleri' olarak bilinen Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal 40 yıl sonra aynı projede bir araya gelmişti. Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle hafızalara kazınan 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen son haliyle merak konusu oldu. Yıllarca Türk Sineması'na boğaz tokluğuna hizmet edip sayısız filmde rol alan Tecavüzcü Coşkun lakaplı Coşkun Göğen peki şimdi ne yapıyor? İlk defa 1972 yılında Asi Gençler adlı filmde canlandırılan ve kültleşen Tecavüzcü Coşkun karakteri, Coşkun Göğen tarafından canlandırıldı. Kamuoyunun nefretini toplayan Tecavüzcü Coşkun karakteri, günümüze kadar gelmiştir. Coşkun Göğen ise oyunculuk performansı ile beğeni toplamıştır. Karanlıklarda büyüdüğünü ve bu sayede kötü rolleri oynayabildiğini itiraf eden Coşkun Göğen, ''O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım.'' ifadelerini kullandı. Tecavüzcü Coşkun'un son hali İstanbul'u terk edip Antalya'ya yerleşen Coşkun Göğen, her şeyin iyi gittiğini ve yaşamından mutlu olduğunu dile getirdi. Bale öğretmeni Angel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, işletmecilik ve animasyon yaptığını söyledi. Göğen, ''Oyunculuğun yanı sıra Osmanbey'deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim fakat 1988'de işlerim battı. Ben de Antalya'ya gittim. 7 buçuk aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor. Kendi evimiz ve emekli maaşım var. Aç değiliz, susuz değiliz... Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım. Selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden.'' dedi. Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı. Ardına bile bakmadan İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için 'Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım' demişti. Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 65 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor. Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biriydi Tarık Tarcan. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor? 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. İşte Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın son hali… Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçen yaz deniz manzaralı evinden fotoğraf paylaşan Tarık Tarcan altına 'Bozburun'da akşam oluyor... Yalnızlığın arkasından ay çıkmakta...' notunu düşmüştü. Tarık Tarcan verdiği bir röportajda 'Bozburun'da bir gününüz nasıl geçiyor?' sorusuna şu yanıtı vermişti: 'Sabah uyanır kahvaltı yapar ve ekonomi haberlerini izlerim. Öğlen 11 gibi köy kahvesine giderim. Her gün bir sabah bir de akşam olmak üzere Türk kahvesi içerim. 8 metrelik küçük bir yelkenlim var, denize çıkarım. Ardından evle uğraşırım. Akşam da kahveye son kez uğrar ve oradan eve geçer yıldızları izlerim.' Katıldığı mankenlik yarışmasında birinci seçilen ve şöhret kapısını aralayan Tarık Tarcan, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. Tarcan, 32 yıl önce İstanbul'u terk ederek Antalya'ya yerleşti. Zaman zaman kararıyla ilgili pişmanlık yaşadığını söyleyen Tarık Tarcan, yaz aylarını ise Marmaris'teki evinde geçiriyor. Tarık Tarcan daha önce verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bir dönem en popüler isimlerden biriydiniz. İyi para kazanabildiniz mi? Kazanamadım. 2000 program Çarkıfelek sundum. Bugünkü parayla bölüm başına 500 lira alıyordum. Şimdikiler çok kazanıyor. Türkan Şoray'ın, Hülya Avşar'ın ilk dizisini birlikte çektik. Seda Sayan, Muazzez Ersoy, Gülşen Bubikoğlu, Ediz Hun gibi isimlerle birçok dizi çektik. Şimdi ben dizilerde oynasam alacağım para ancak 15 bin lira olur. Mankenlik yaptığım zamanlar İstanbul'un en zengin abileri elimizi cebimize sokturmazdı. Çünkü beğendiği mankenlerle onları tanıştırmamız için peşimizden gelirlerdi. Şimdi nasıl geçiniyorsunuz? Çok paralar kazanmadım. Şerefimle yaşayacak parayı kazanmayı ölçü edindim. Onu da becerdim. Ayda yaklaşık 1.500 lira harcıyorum. Cebimde 50 lirayla geziyorum. Evim, arabam, küçük bir teknem var. Her şeyim var ama küçük. Tarık Tarcan sosyal medyasında yeğeni ve kız kardeşi ile pozlarına da yer veriyor. Tarcan bu karesini 'Kardeşim Gülderen ve yeğenim Sera' notu ile paylaşmıştı. Zeynep Türkeş 90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan. Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor. Ceylan Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti. Ceylan 'Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum' dedi. Aslı Tandoğan Oyuncu Aslı Tandoğan, İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için İstanbul'a yakın ama dingin bir köy yaşamını seçti. Oğlu Atlas'ın doğumundan sonra şehirden uzakta, Riva'da yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu, 'Hayatımızdaki stres faktörleriyle başa çıkabilmek için şehirden uzakta oturmayı tercih ettim' dedi. 'Uzak olmanın zorlukları var ama köyde yaşamak insana dinginlik veriyor. Doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Küçük bir sebze bahçem var. Atlas'la bahçede bol bol vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca huzurlu ve sakin mekânlarda bulunuyor, pozitif ve duyarlı insanlarla hayatımı geçirmeye özen gösteriyorum.' Nejat Alp İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp'de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp Radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşti. Berna Öztürk Tarkan'ın eski baldızı olarak hayatımıza giren Berna Öztürk şehri terk edenlerden. Muğla Akyaka'da bir köyde yaşadığını belirten ünlü isim, şehrin kalabalığından bunaldığını, 7 yıldır köyde oldukça mutlu olduğunu söyledi. Ferdi Tayfur Ekranlardan uzak olan Ferdi Tayfur, kendine yeni bir uğraş buldu... Ferdi Tayfur bir süredir tarım işlerine merak sardı. Kendisine iyi geldiği için sebze ve meyve yetiştirdiğini söyleyen şarkıcının Tekirdağ'da 400 dönüm arazi satın aldığı, edinilen bilgiler arasında. Bilun Dohmen 90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Bilun Dohmen, Bodrum'a yerleşti. Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan eski manken, Bodrum Gündoğan'da küçük bir çiftlik kurdu. Köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor. Kıraç Şarkıcı Kıraç'ın eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte, 5 yıldır yılın belirli dönemlerinde Beykoz'a bağlı Ali Bahadır Köyü'ndeki bir çiftlikte yaşadığı ortaya çıktı. Eşi Ayşe Şule Bilgiç'le bankadan kredi çekerek bu çiftliği aldıklarını ve kredisini hâlâ ödediklerini söyleyen belirten Kıraç, '13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum' dedi. Çiftlik sit alanı olduğu için 5 yıldır karavanda yaşamaya mecbur bırakıldıklarından dert yanarak ilgili makamlara seslenen Kıraç, bütün ömrünü şehir hayatında geçirenlereyse 'Topraktan geldik toprağa gideceğiz, kini ve nefreti arkamızda bırakalım' çağrısında bulundu. Leyla Bilginel Türkiye'den uzaklara yerleşen ünlülerden biri de Leyla Bilginel. Bir zamanlar oyuncu olarak adını duyuran Leyla Bilginel, bir yılı aşkın süredir Türkiye'den çok uzakta bambaşka bir hayat yaşıyor. Tayland'ın Phuket adasında oğlu Kayra ile birlikte yeni bir sayfa açan Bilginel, Instagram'daki sayfasında da günlük yaşamından kesitler sunan fotoğraflar paylaşıyor. Yüksel Uzel Bir döneme sesi ve şarkılarıyla damga vuran Yüksel Uzel ise gencecik yaşında sağlık sorunları yüzünden 'erken' emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Bir aşk yüzünden de yaşadığı ülkeyi değiştirdi. Kilometrelerce uzağa Güney Afrika'ya yerleşti. İlki 31 yaşında olmak üzere iki kez anevrizma geçiren Uzel, kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısından döndü ve yeniden hayata tutundu. Bennu Gerede Oyuncu Bennu Gerede sadece İstanbul'dan değil Türkiye'den de ayrıldı. Gerede, 10 gün içinde dört oğluyla Bali'ye taşındı. Yılmaz Erdoğan Geçtiğimiz yıl Muğla'da bir çiftlik satın alan Yılmaz Erdoğan organik tarım ürünlerine merak sardı. Film projelerine devam eden Erdoğan sadece iş için İstanbul'u tercih ediyor. Onun dışında tüm zamanını Köyceğiz'deki evinde geçiriyor. Sümer Ezgü Uzun süre Ankara'da yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Sümer Ezgü daha sonra yazları gittiği Antalya'ya tamamen yerleşme kararı aldı ve İstanbul'daki evini Antalya'ya taşıdı. Sadece işi olduğunda İstanbul'a geliyor. Yüksel Ak Eski Türkiye güzellerinden olan Yüksel Ak önce mankenliği ve sunuculuğu bıraktı daha sonra ise İstanbul'u terk etti. İlk evliliğini manken Şenol İpek ile yapan Yüksel Ak daha sonra İzmirli iş adamı Osman Rimer ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Ares ve Kaya isimli iki tane oğlu bulunuyor. Ege 90'ların efsaneleşen pop yıldızlarından şarkıcı Ege, Muğla – Güvercinlik'te tek başına yaşıyor. Ege, Bodrum'da sahne çalışmalarına devam ediyor. İş için dönem dönem İstanbul'a geliyor. Yeşim Büber Yeşim Büber tekne hayatını tercih eden ünlülerden oldu. Tüm yaşamını eşi ve ikizleri ile yaz kış tekne de geçiren oyuncu İstanbul'a da tekneleri ile geliyor Kanlıca'da demir atıp bir süre sonra istediği başka yere geçiyor Burak Hakkı Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Çanakkale'ye gidiyor. Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu. Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor. Hayko Cepkin Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, İstanbul'un kalabalığına dayanmayan ünlü isimlerden biri... Cepkin'in, İstanbul'dan ayrılmasının bir nedeni de paraşüt tutkusu... İzmir, Selçuk'ta bulunan eski havaalanında paraşüt atlayışlarına başlayan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, 4 sene önce Şirince'ye yerleşme kararı aldı. Cepkin, bir konaklama tesisi açarak kendisi gibi doğa tutkunlarını da burada buluşturuyor. Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin ayrıca 'İstanbul'un yaşanacak hali kalmadı' dedi. Özlem Tekin Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin, müziği bırakarak sevenlerini üzmüştü. Tekin'in eski eşi, ünlü şarkıcının Küçükbükü Mahallesi'nde 2. muhtar olduğunu söyledi. Özlem Tekin'in eski eşi Cem Öcal, 'Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi'nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz. İyi ve sakin bir hayatı var' dedi.