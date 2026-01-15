Trend Galeri Trend Magazin Bir döneme damga vurmuştu! Yeşilçam oyuncusu Eray Özbal’ı görenler gözlerine inanamıyor

Bir döneme damga vurmuştu! Yeşilçam oyuncusu Eray Özbal’ı görenler gözlerine inanamıyor

Yeşilçam'ın en kötülerinden biri olarak hafızalara kazınan Eray Özbal, Oya Aydoğan ile başrolü paylaştığı filmlerle tanınmıştı. Usta oyuncu yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 12:37
Yeşilçam'ın unutulmaz kötü karakterlerinden Eray Özbal, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Genellikle kötü karakterlerle iz bırakan Özbal şimdi 68 yaşında.

Son hali sosyal medyada paylaşılan Özbal'ı görenler tanımakta zorlandı.

İşte Eray Özbal'ın son hali...

Öte yandan Yeşilçamın 'kötü erkekleri' olarak bilinen Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal 40 yıl sonra aynı projede bir araya gelmişti.

Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle hafızalara kazınan 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen son haliyle merak konusu oldu.

Yıllarca Türk Sineması'na boğaz tokluğuna hizmet edip sayısız filmde rol alan Tecavüzcü Coşkun lakaplı Coşkun Göğen peki şimdi ne yapıyor?

İlk defa 1972 yılında Asi Gençler adlı filmde canlandırılan ve kültleşen Tecavüzcü Coşkun karakteri, Coşkun Göğen tarafından canlandırıldı.

Kamuoyunun nefretini toplayan Tecavüzcü Coşkun karakteri, günümüze kadar gelmiştir. Coşkun Göğen ise oyunculuk performansı ile beğeni toplamıştır.

Karanlıklarda büyüdüğünü ve bu sayede kötü rolleri oynayabildiğini itiraf eden Coşkun Göğen, ''O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım.'' ifadelerini kullandı.

Tecavüzcü Coşkun'un son hali

İstanbul'u terk edip Antalya'ya yerleşen Coşkun Göğen, her şeyin iyi gittiğini ve yaşamından mutlu olduğunu dile getirdi.

Bale öğretmeni Angel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, işletmecilik ve animasyon yaptığını söyledi.

Göğen, ''Oyunculuğun yanı sıra Osmanbey'deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim fakat 1988'de işlerim battı. Ben de Antalya'ya gittim. 7 buçuk aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor.

Kendi evimiz ve emekli maaşım var. Aç değiliz, susuz değiliz... Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım. Selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden.'' dedi.

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı. Ardına bile bakmadan İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 65 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biriydi Tarık Tarcan.

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı.

Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor?

90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor.

İşte Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın son hali…

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Geçen yaz deniz manzaralı evinden fotoğraf paylaşan Tarık Tarcan altına "Bozburun'da akşam oluyor... Yalnızlığın arkasından ay çıkmakta..." notunu düşmüştü.

