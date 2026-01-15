Bir döneme damga vurmuştu! Yeşilçam oyuncusu Eray Özbal’ı görenler gözlerine inanamıyor

Karanlıklarda büyüdüğünü ve bu sayede kötü rolleri oynayabildiğini itiraf eden Coşkun Göğen, ''O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım.'' ifadelerini kullandı.