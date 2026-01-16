Trend
Galeri
Trend Magazin
Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Ceyda Düvenci’nin büyük aşkı Kaan Girgin’i şimdi görenler tanıyamıyor
Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Ceyda Düvenci’nin büyük aşkı Kaan Girgin’i şimdi görenler tanıyamıyor
Bir döneme damga vuran yakışıklılığıyla adından söz ettiren Kaan Girgin, 90'larda ekranların vazgeçilmez isimlerindendi. Ceyda Düvenci ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan ünlü oyuncunun yıllar sonraki hali, görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 16.01.2026 14:13