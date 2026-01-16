Trend Galeri Trend Magazin Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Ceyda Düvenci’nin büyük aşkı Kaan Girgin’i şimdi görenler tanıyamıyor

Bir döneme damga vuran yakışıklılığıyla adından söz ettiren Kaan Girgin, 90'larda ekranların vazgeçilmez isimlerindendi. Ceyda Düvenci ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan ünlü oyuncunun yıllar sonraki hali, görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 14:13
BİR BANKA REKLAMIYLA ŞÖHRET KAPILARINI ARALADI

Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

HAFIZALARDA "BAY PARDON" OLARAK YER ALDI

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

Kaan Girgin 3. evliliğini ise Seran Havva Göçer ile yaptı. Bu evlilik de 2013 yılında son buldu.

Kaan Girgin, 2006 yılında 'Dabbe' filmi ile sinema izleyicisinin karşısına çıktı. Bir döneme damga vuran Kaan Girgin, şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile dikkat çeken Kaan Girgin'in son hali hayranlarını şaşırttı.

Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla "yıllar ona da acımamış" dedirtti.

İşte Kaan Girgin'in son hali...

Diğer ünlü isimlerin de yıllar içindeki değişimini sizler için derledik...

MANSUR ARK