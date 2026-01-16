Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! "15 dakikalık bir esneklik payım olmalı"

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! "15 dakikalık bir esneklik payım olmalı"

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, Haziran 2018'de tanışıp 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cooke Maroney ile ilişkisini nasıl yürüttüğünü anlattı.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 07:19 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 07:21
Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

2019'da evlendiği sanat galerisi yöneticisi eşinin kendisine hiç benzemediğini söyleyen Lawrence "Tam tersim olan biriyle evlendim. O çok düzenli biri" dedi.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Lawrence, kendisini düzensiz ve bir programı takip etmekte zorlanan biri olarak tanımladı. İki oğlu olan ünlü yıldız, "Evliliğimizi diri tutmak için eşimle şunu hayata geçiriyoruz, benim 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

"Elimden geldiğince daha düzenli olmaya çalışıyorum. Mesela, dolap kapılarını kapalı tutmak zorundayım ve özen göstererek yaptığım ufak tefek işlerim var."

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Ünlü oyuncu programda bir de itirafta bulundu. Lawrence düğün gecesi misafirlerinin eğlenmesini sağlama baskısı yüzünden gelin olmanın kendisini 'berbat' hissettirdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

PEKİ ÜNLÜLER DÜNYASININ DİĞER ROMANTİK ÇİFTLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Selin Genç'in sade ama bir o kadar zarif gelinliği ise sevenlerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Ünlü çiftin bu evliliğinden ise Selin ve Lina adında iki de kızları dünyaya gelmişti.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Şimdilerde aile hayatlarıyla dikkat çeken çift, son olarak Sever'in romantik kutlamasıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

"SENİ ÖYLE SEVİYORUM Kİ..."

Fulya Kahveci Sever, 46 yaşına giren eşi Nihat Kahveci'nin doğum gününü şu notla kutladı: "İyi ki doğdun aşkım. Aşkla dolup taşmakla, aşk doğurmak aynı şeyken... Kendini aşkla doğurmanın ne olduğunu anlamlandıramaz kimse çünkü bu benle alakalı... Seni öyle seviyorum ki... Kendimi seninle tekrar doğuruyorum. Her gün... İyi ki varsın, aşk iyi ki doğmuşsun"

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

Eski mankenin romantik kutlaması 'yeniden ilanıaşk etti' yorumlarını yaptırmadan geçemedi...

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! 15 dakikalık bir esneklik payım olmalı

YEŞİM DALGIÇER- HAKKI AĞAOĞLU

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'İnadına Aşk' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren oyuncu Yeşim Dalgıçer, özel hayatıyla gündeme geldi.