Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence eşi Cooke Maroney ile evliliğini nasıl yürüttüğünü anlattı! "15 dakikalık bir esneklik payım olmalı"
Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, Haziran 2018'de tanışıp 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cooke Maroney ile ilişkisini nasıl yürüttüğünü anlattı.
Giriş Tarihi: 16.01.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 07:21