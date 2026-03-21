BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı? 21 Mart Bayramın ikinci günü saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Vatandaşlar, bayram boyunca marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük zincirlerin çalışma saatleri yakından takip ediliyor. BİM, bayramın ilk günü 81 ildeki tüm mağazalarını kapalı tutarken, diğer marketlerin bayram boyunca hizmet vermeye devam etmesi öngörülüyor. İşte marketlerin bayram süresince çalışma düzeni…

Giriş Tarihi: 21.03.2026 10:09
Bayram yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri oluyor. Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük zincir marketlerin hizmet verip vermeyeceği gündemdeki yerini koruyor. İŞte 20-22 Mart marketlerin çalışma saatleri...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, HANGİ GÜNLER ÇALIŞIYOR?

Ramazan Bayramı, bu yıl 20-21-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bayram dolayısıyla marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçmiş yıllarda zincir marketler bayramın ilk gününü kapalı geçirirken, ikinci ve üçüncü günlerinde hizmet vermeye devam etmişti. Bu yılın kesin çalışma saatleri için market şubeleri veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek en doğru yöntem.

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri, haftanın her günü sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar hizmet sunuyor. Bayram günlerinde de genellikle aynı saatlerde açık olması bekleniyor.

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM zincir marketleri, haftanın 7 günü 09.00 - 21.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlıyor. Bayramın ilk günü bazı şubeler kapalı olabilir, diğer günler ise normal mesai ile çalışıyor.

ŞOK MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

ŞOK marketler, haftanın tüm günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bayram süresince de çoğu şube bu saat aralığında müşterilerine hizmet verecek