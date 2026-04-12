21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

Sahile vuran gizemli cesetler küçük bir adada paniğe neden olurken, olayın ardındaki gerçek uzun süre çözülemedi. Yetkililerin yaptığı inceleme ise ilk sanılanların çok dışında, beklenmedik bir tabloyu ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 14:18
21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

Sessizliğiyle bilinen ABD'nin Guemes Adası'nda, sahilde fark edilen sıra dışı kalıntılar kısa sürede büyük bir gizem haline geldi.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

SAHİLE VURAN KALINTILAR TÜYLER ÜRPERTTİ

İlk olarak birkaç kişinin dikkatini çeken bu görüntüler, günler içinde adanın farklı noktalarına yayıldı ve yerel halk arasında tedirginliğe yol açtı.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

Adada 26 Mart'tan bu yana ilk etapta 'köpekgiller' olarak tanımlanan en az 21 hayvan cesedi bulundu.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

Olayın ardından bölge yetkilileri ve ekipler sahilde detaylı incelemeler başlattı. İlk gözlemler, bulunan kalıntıların doğası hakkında net bir sonuç vermediği için farklı teoriler ortaya atıldı.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

CESETLERDE KORKUNÇ İZLER

Ada sakinleri arasında endişe büyürken, olay sosyal medyada da hızla yayıldı.

Bazı görgü tanıkları sahildeki görüntüleri "rahatsız edici" olarak tanımlarken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair çeşitli iddialar gündeme geldi.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

Adanın İtfaiye Şefi Olivia ve aynı zamanda köpek kuaförü olan Cole, cesetlerin yaklaşık olarak aynı boyutta olduğunu, bazılarının 9.5 numara kadın ayakkabısı uzunluğunda, bazılarının ise biraz daha büyük olduğunu söyledi.

Cole'a göre çoğunda derilerinin yüzüldüğüne dair belirtiler vardı, ön patileri eksikti ve tüyleri sadece arka bacaklarında kalmıştı.

Cole'un aktardığına göre, hayvanlardan ikisinin boynuna da turuncu bir ip bağlanmıştı.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Ancak resmi incelemeler ilerledikçe, ortaya çıkan bulgular ilk tahminleri tamamen değiştirdi.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

Polisin yaptığı değerlendirmelerde, bu kalıntıların beklenmedik bir olay zincirinin sonucu olduğu ve göründüğü gibi "doğal ya da gizemli bir tehdit" olmadığı anlaşıldı.

Olayın arkasındaki gerçek neden ise incelemelerin tamamlanmasıyla netlik kazandı.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

"BEKLENMEDİK BİR KAZA SONUCU KIYIYA VURDULAR"

Soruşturma sonucunda, sahile vuran bu kalıntıların aslında ticari bir faaliyet sırasında yaşanan beklenmedik bir kaza sonucu denize karıştığı ve sürüklenerek kıyıya ulaştığı ortaya çıktı.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

Polis, hayvanların "Washington eyaleti dışındaki bir çiftlikten gelen tilkiler" olduğunu bildirdi.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

Polisin açıklamasında, "Bunlar yasal olarak satın alınmış ve ticari balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere Washington'a taşınıyordu" denildi.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

ADA SAKİNLERİ ŞOK İÇİNDE

Başta adada büyük korku yaratan olay, gerçek ortaya çıktığında yerini şaşkınlığa bıraktı.

21 tane ceset birden kıyıya vurdu: Derileri yüzülmüş boyunlarında turuncu ip! Sır perdesi aralanınca herkes şoke oldu

Yetkililer ise durumun kontrol altında olduğunu ve halk için herhangi bir tehlike bulunmadığını açıkladı.