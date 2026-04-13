Trend Galeri Trend Dünya 23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

Geri sayımın ardından patlamalar peş peşe geldi… Dev yapı saniyeler içinde çökerken ortaya çıkan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. O anlar kısa sürede gündem oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 13.04.2026 13:02
23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinin en dikkat çeken yapılarından biri olan dev 23 katlı bir otel, sabah saatlerinde gerçekleştirilen kontrollü bir operasyonla saniyeler içinde yok oldu.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

İZLEYENLER NEFESİNİ TUTTU

O anları izlemek için çevrede toplanan kalabalık, geri sayımın ardından yaşananları nefesini tutarak takip etti.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

Patlamaların başlamasıyla birlikte binanın üst kısmında kısa süreli ışıklar görüldü.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

20 SANİYE İÇİNDE TAMAMEN YERLE BİR OLDU

Ardından yapı, adım adım kendi içine doğru çökmeye başladı.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

Yaklaşık 20 saniye içinde ise dev bina tamamen yerle bir oldu.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

Ortaya çıkan yoğun toz bulutu kısa sürede çevreyi kapladı.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yıkım anını izleyenler cep telefonlarıyla kayıt alırken, bazıları yaşananları alkışlarla karşıladı.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki binalarda yaşayanlardan pencere ve kapılarını kapalı tutmaları istendi.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

YIKIM 2 YILDIR PLANLANIYORMUŞ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, operasyonun iki yıldır planlandığı ve kontrollü yıkım yönteminin tercih edildiği belirtildi.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

Bu yöntemin hem güvenlik hem de zaman açısından en uygun seçenek olduğu ifade edildi.

23 katlı dev bina saniyeler içinde yok oldu! Meğer 2 yıldır...

YERİNE DAHA BÜYÜK BİR BİNA YAPILACAK

Öte yandan yıkılan yapının yerine çok daha büyük ve lüks bir projenin inşa edileceği öğrenildi.

Yıllardır bölgenin simgelerinden biri olan binanın bu şekilde ortadan kaldırılması ise izleyenler için unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti.