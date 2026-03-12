ABD ağır bedel ödüyor! Washington’un ekonomik zararı dudak uçuklattı, Trump ek bütçe talep ediyor

İngiltere merkezli Reuters'a göre Donald Trump yönetimi, İran'a karşı yürütülen savaşın ilk altı gününde ABD'ye en az 11,3 milyar dolara mal olduğunu Kongre'ye verilen kapalı bir brifingde açıkladı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in hava saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybederken, yetkililer ilk iki günde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldığını bildirdi. Yönetimin yakında savaş için 50 milyar dolara kadar ek finansman talep edebileceği belirtilirken, Kongre üyeleri artan maliyetler ve hızla tükenen askeri stoklar konusunda endişe duyuyor.