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ABD Başkanı’nın 'canavarı' Ankara yollarında: Başkan Erdoğan Trump görüşmesi yarın! Zirve öncesi dikkat çeken görüntüler

Ankara, NATO Zirvesi öncesi tarihi buluşmaya hazırlanıyor. Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın zırhlı konvoyu ve "Canavar" lakaplı başkanlık makam aracına eşlik eden araçlar başkente ulaştı. Aynı plakalı Cadillac'ların oluşturduğu konvoy, yakıt ikmali sırasında görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 11:07