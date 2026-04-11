ABD elinde az kozla masaya oturuyor! Vance'e yüksek riskli görev: İran barış görüşmesinde "Zehirli kadeh"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile kritik barış görüşmeleri için İslamabad'a gönderilirken, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü sayesinde elini güçlendiren Tahran karşısında son derece zorlu bir müzakere süreciyle karşı karşıya bulunuyor. Kırılgan ateşkesi kalıcı barışa dönüştürme hedefiyle masaya oturacak olan Vance'in, ya İran'a önemli tavizler vermesi ya da ABD kamuoyunda destek bulmayan bir savaşın yeniden tırmanmasına zemin hazırlaması gerekecek. Sürecin sonucu, yalnızca bölgesel dengeleri değil, küresel ekonomiyi ve ABD iç siyasetini de doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim ve Tahran'ın artan pazarlık gücü, müzakereleri Washington açısından son derece riskli hale getiriyor.

Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:27