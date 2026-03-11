ABD ile İsrail arasında İran savaşı ayrışması: Trump’ın yeni hedefi belli oldu

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan ve eski ulusal güvenlik danışman yardımcılığı yapan Chuck Freilich, Netanyahu'ya takma adıyla atıfta bulunarak, "Bibi'nin ve bence İsrail'in on yıllardır süregelen hayali, İran Cumhuriyeti'ni devirmek için ortak bir savaştır. Ancak herhangi bir konuda Trump'a güvenmek her zaman şüpheli bir girişimdir" dedi.