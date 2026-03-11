ABD ile İsrail arasında İran savaşı ayrışması: Trump’ın yeni hedefi belli oldu

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik savaşın "neredeyse tamamlandığını" söylerken, İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefi doğrultusunda çatışmayı sürdürmek istediği belirtiliyor. Washington ile Tel Aviv arasında savaşın ne zaman ve hangi şartlarda sona erdirileceği konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkarken, ABD tarafı operasyonları sınırlayıp çıkış planı arayışına girerken İsrail'in hedef listesini genişleterek İran'ın askeri ve ekonomik altyapısını vurmaya devam edeceği ifade ediliyor.