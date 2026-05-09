SON DAKİKA| ABD istihbaratının şoke eden raporu sızdırıldı! CIA, İran liderinin yerini hala belirleyemedi, İşte Hamaney kendisini böyle saklıyor

Son Dakika: ABD merkezli CNN'in ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, kamuoyundan tamamen uzak kalmasına rağmen ülkenin savaş ve diplomasi stratejisinin belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Ağır yaralanmasının ardından tecrit altında tedavi gördüğü belirtilen Hamaney'in, elektronik cihaz kullanmadan yalnızca yüz yüze veya kurye aracılığıyla iletişim kurduğu aktarılırken, ABD istihbaratı İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflasa da büyük ölçüde ayakta kaldığını değerlendiriyor.