SON DAKİKA| ABD istihbaratının şoke eden raporu sızdırıldı! CIA, İran liderinin yerini hala belirleyemedi, İşte Hamaney kendisini böyle saklıyor

Son Dakika: ABD merkezli CNN'in ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, kamuoyundan tamamen uzak kalmasına rağmen ülkenin savaş ve diplomasi stratejisinin belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Ağır yaralanmasının ardından tecrit altında tedavi gördüğü belirtilen Hamaney'in, elektronik cihaz kullanmadan yalnızca yüz yüze veya kurye aracılığıyla iletişim kurduğu aktarılırken, ABD istihbaratı İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflasa da büyük ölçüde ayakta kaldığını değerlendiriyor.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 11:06
ABD merkezli CNN'e göre, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, kamuoyunun gözünden uzak olmasına rağmen ülkenin savaş ve diplomasi stratejisinin şekillendirilmesinde önemli rol oynamayı sürdürüyor. ABD istihbarat değerlendirmelerine göre, İran'daki parçalanmış yönetim yapısı içinde kesin yetki dengesi belirsizliğini korurken, Hamaney'in üst düzey İranlı yetkililerle birlikte özellikle ABD ile yürütülen ateşkes ve barış müzakerelerinde etkili olduğu düşünülüyor.

Habere göre, Mücteba Hamaney, savaşın ilk günlerinde babası Ali Hamaney'in ve ülkenin önde gelen askeri liderlerinin hedef alındığı saldırıda ağır yaralanmasının ardından yeni lider olarak ilan edilmişti. Ancak ABD istihbaratı, Hamaney'in mevcut konumunu ya da durumunu görsel olarak teyit edebilmiş değil.

ELEKTRONİK CİHAZ KULLANMIYOR, YALNIZCA YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURUYOR

İstihbarata yakın kaynaklara göre, Mücteba Hamaney'in kamuoyundan uzak kalmasının nedenlerinden biri, güvenlik gerekçesiyle hiçbir elektronik iletişim aracı kullanmaması. CNN'in aktardığına göre Hamaney, yalnızca kendisini şahsen ziyaret eden kişilerle veya kurye aracılığıyla iletilen mesajlar üzerinden iletişim sağlıyor.

Kaynaklar, Hamaney'in babasının yaralandığı saldırıda ciddi şekilde yaralandığını ve yüzü, kolu, gövdesi ile bacağını etkileyen ağır yanıklar nedeniyle halen tıbbi tedavi gördüğünü belirtti. İran liderinin iyileşme süreci boyunca tecrit altında tutulduğu da ifade edildi.

İRAN'DAN SAĞLIK AÇIKLAMASI: "TAMAMEN SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

İran dini liderlik ofisinin protokol şefi Mazaher Hosseini, cuma günü yaptığı açıklamada Hamaney'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Hosseini, Hamaney'in ayağında ve belinde hafif yaralanmalar bulunduğunu, ayrıca kulağının arkasına küçük bir şarapnel parçası isabet ettiğini ancak yaralarının iyileşmekte olduğunu belirtti.

Hüseyni, İran'daki bir kalabalığa hitaben yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür, sağlığı yerinde. Düşman her türlü söylentiyi ve asılsız iddiayı yayıyor. Onu görmek ve bulmak istiyorlar, ancak insanlar sabırlı olmalı. Zamanı geldiğinde sizinle konuşacak." ifadelerini kullandı.

HAMANEY'E GERÇEKTEN KİM ERİŞEBİLİYOR?

Habere göre, Washington'un Hamaney'in durumu hakkındaki bilgileri, onunla iletişim kurduğunu iddia eden kişilerden elde edilen verilere dayanıyor. Ancak ABD'li analistler, İran'ın güç yapısındaki bazı isimlerin kendi siyasi gündemlerini ilerletmek amacıyla Hamaney'e erişim sağladıklarını öne sürerek onun otoritesini kullanıyor olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina bir kaynak, "Sürekli olarak emir verdiğine dair bir gösterge yok, ancak vermediğini kanıtlayan bir şey de yok." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİ ZAYIFLADI ANCAK TAMAMEN YOK EDİLMEDİ

CNN'e göre, son istihbarat raporları İran'ın savaş nedeniyle önemli ölçüde yıprandığını ancak askeri kapasitesini korumayı başardığını ortaya koyuyor. Daha önce ABD istihbaratı, İran'ın füze fırlatma rampalarının yaklaşık yarısının Amerikan saldırılarından kurtulduğunu değerlendirmişti. Ancak son raporlara göre bu oran üçte ikiye yükseldi. Yetkililer, ateşkes sürecinin İran'a daha önce saldırılarda gömülü kalan füze rampalarını yeniden ortaya çıkarma fırsatı verdiğini değerlendiriyor.

CIA: İRAN, AMERİKAN ABLUKASINA EN FAZLA DÖRT AY DAHA DAYANABİLİR

CIA tarafından hazırlanan ayrı bir değerlendirme raporunda İran ekonomisinin, tam anlamıyla çökmeden devam eden Amerikan ablukasına en fazla dört ay daha dayanabileceği belirtildi. Söz konusu değerlendirme ilk olarak Washington Post tarafından haberleştirildi.

Trump yönetiminin, bir aydan uzun süredir devam eden ateşkese rağmen çatışmayı diplomatik yollarla sona erdirmek amacıyla temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken, ABD ve İran güçlerinin son günlerde karşılıklı olarak yeniden ateş açtığı bildirildi.

GÜNLÜK YÖNETİMİ DEVRİM MUHAFIZLARI YÜRÜTÜYOR

ABD merkezli CNN'e göre, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişler neredeyse tamamen durmuş durumda. Hem ABD hem de İran tarafı, stratejik su yolunun kontrolünü elinde tuttuğunu öne sürüyor.

İstihbarata yakın bir kaynak, Mücteba Hamaney'in diplomatik müzakere stratejisinin genel çerçevesine katkı sunduğunu ancak günlük karar alma süreçlerinden büyük ölçüde uzak kaldığını belirtti. Kaynağa göre, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanları ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkenin günlük operasyonel yönetimini fiilen yürütüyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
