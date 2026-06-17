SON DAKİKA| ABD Körfez’den böyle petrol kaçırdı! İran’ın yıllardır uyguladığı o yöntemi kullandılar

Son Dakika: ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki fiili ablukası nedeniyle Körfez petrolünün küresel piyasalara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, Tahran'ın yıllardır yaptırımları aşmak için kullandığı gemiden gemiye gizli petrol transferi yöntemini devreye soktu. Fujairah ve Sohar açıklarında en az 116 geminin dahil olduğu operasyonun ABD tarafından helikopterler ve insansız araçlarla yönetildiği belirtilirken, yüksek risk taşıyan sevkiyatların İran'ın olası saldırı tehdidi altında sürdüğü ifade edildi.