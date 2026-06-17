SON DAKİKA| ABD Körfez’den böyle petrol kaçırdı! İran’ın yıllardır uyguladığı o yöntemi kullandılar

DÜŞÜRÜLEN APACHE HELİKOPTERİ OPERASYONDA GÖREV YAPTI

Habere göre, 9 Haziran'da İran tarafından düşürülen ve daha sonra ABD'nin misilleme saldırılarına neden olan Apache helikopteri de söz konusu görev kapsamında kullanıldı. Operasyona ilişkin bilgi sahibi dört kaynak, helikopterin tanker sevkiyatlarının güvenliğinde rol oynadığını belirtti. Reuters'ın incelediği uydu görüntülerine göre, Apache'nin düşürüldüğü gün Sohar açıklarında küçük bir alanda kümelenmiş altı çift tanker bulunuyordu.