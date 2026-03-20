ABD piyade birlikleri Orta Doğu'ya akıyor: Gözler kara harekatında

ABD piyade birlikleri Orta Doğu’ya akıyor: Gözler kara harekatında

ABD, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ve 11'inci Deniz Piyade Birliği'ni planlanandan önce Orta Doğu'ya sevk ediyor. 8 bin asker bölgeye yığılırken gözler olası kara harekatına çevrildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.03.2026 12:47
ABD'de yayın yapan Newsmax televizyon kanalının ismini açıklamak istemeyen dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, Orta Doğu'ya yönelik askeri sevkiyat sürecini hızlandırıyor.

PLANLANANDAN ÖNCE HAREKETE GEÇTİLER

Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği'nin planlanandan daha önce harekete geçtiğini ileri süren yetkililer, bu birliklerin Hint-Pasifik üzerinden Orta Doğu'ya doğru yola çıkmasının beklendiğini iddia etti.

Yetkililer, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu'nun halihazırda Orta Doğu'ya ilerlediği iddia edilen USS Tripoli gemisine katılacağını aktardı.

8 BİN ASKERİ PERSONEL BÖLGEYE SEVK EDİLİYOR

Bununla birlikte 6 amfibi geminin, 4 bin ila 5 binini deniz piyadelerinin oluşturduğu yaklaşık 8 bin askeri personeli bölgede görev yapmak üzere sevk etmiş olacağı iddia ediliyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği öne sürülmüştü.

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.