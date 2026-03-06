Trend Galeri Trend Dünya ABD/İsrail, İran’ın gizli gücünü hedef aldı: Yeraltı “füze şehirleri” imha edildi

ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre İran'ın yıllardır devasa füze cephaneliğini korumak için inşa ettiği yer altı "füze şehirleri", ABD ve İsrail'in hava operasyonları sırasında beklenmedik bir zafiyet haline geldi. Gözetleme uçakları üslerin üzerinde devriye uçarken, yüzeye çıkarak ateşlenmeye hazırlanan mobil füze rampaları anında hedef alınıyor. Uydu görüntüleri birçok rampanın ve üs girişinin imha edildiğini gösterirken, ABD ordusu İran'ın füze fırlatma kapasitesinin birkaç gün içinde büyük ölçüde azaldığını belirtiyor. Analistler ise İran'ın hâlâ binlerce füzeye sahip olabileceğini ve en güçlü silahlarını savaşın ilerleyen aşamaları için saklıyor olabileceğini ifade ediyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:39