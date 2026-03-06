Trend Galeri Trend Dünya ABD/İsrail, İran’ın gizli gücünü hedef aldı: Yeraltı “füze şehirleri” imha edildi

ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre İran'ın yıllardır devasa füze cephaneliğini korumak için inşa ettiği yer altı "füze şehirleri", ABD ve İsrail'in hava operasyonları sırasında beklenmedik bir zafiyet haline geldi. Gözetleme uçakları üslerin üzerinde devriye uçarken, yüzeye çıkarak ateşlenmeye hazırlanan mobil füze rampaları anında hedef alınıyor. Uydu görüntüleri birçok rampanın ve üs girişinin imha edildiğini gösterirken, ABD ordusu İran'ın füze fırlatma kapasitesinin birkaç gün içinde büyük ölçüde azaldığını belirtiyor. Analistler ise İran'ın hâlâ binlerce füzeye sahip olabileceğini ve en güçlü silahlarını savaşın ilerleyen aşamaları için saklıyor olabileceğini ifade ediyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:39
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından kısa süre sonra, Tahran'ın yıllardır güvenlik için inşa ettiği yer altı füze üsleri beklenmedik bir zafiyet haline geldi. ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, İran'ın "füze şehirleri" olarak adlandırdığı yer altı tesisleri, ABD ve İsrail hava operasyonlarının odak noktalarından biri haline geldi.

Ancak savaşın başlamasının üzerinden henüz bir hafta geçmeden bu stratejinin tersine dönmeye başladığı görülüyor. ABD ve İsrail savaş uçakları ile silahlı insansız hava araçları, yer altı üslerinin üzerinde devriye uçuşu yaparak yüzeye çıkan füze fırlatma rampalarını anında hedef alıyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İMHA EDİLEN RAMPALARI GÖSTERİYOR

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre son günlerde çekilen uydu görüntüleri, İranlı yetkililerin "füze şehirleri" olarak adlandırdığı yer altı tesislerinin girişleri yakınında imha edilmiş çok sayıda füze ve fırlatma rampasının kalıntılarını ortaya koydu. Görüntülerde, ABD ve İsrail hava saldırıları sonrasında dumanı tüten enkazların yer aldığı görüldü.

Bölgedeki hükümetlerin verdiği bilgilere göre Tahran, çatışmanın geçen Cumartesi günü başlamasından bu yana İsrail'e, ABD üslerine ve Basra Körfezi bölgesindeki diğer hedeflere 500'den fazla füze fırlattı.

Ancak bu füzelerin büyük bölümü hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Çatışmanın ilk günlerine kıyasla daha az sayıda büyük füze saldırısı gerçekleşmesi, ABD ve İsrail saldırılarının İran'ın misilleme kapasitesini azalttığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

ABD: İRAN'IN BALİSTİK FÜZE KAPASİTESİNİ ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Habere göre, ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey komutanı Amiral Brad Cooper, Salı günü düzenlediği video brifinginde "İran'ın kalan son balistik füze fırlatma rampalarını hedef alarak hâlâ var olan balistik füze kapasitesini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. İran'ın bize ve ortaklarımıza yönelik saldırı yeteneğinin azaldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD merkezli gazeteye göre Tahran, savaş başlamadan önce bazı füze ve fırlatma rampalarını sığınaklardan çıkararak farklı noktalara dağıttı. Ancak Cooper, ABD ve İsrail güçlerinin yüzlerce füze, fırlatma rampası ve insansız hava aracını imha ettiklerini öne sürdü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada İran'ın füze fırlatma sayısının dört gün içinde yüzde 86 oranında azaldığını bildirdi.

GÖZETLEME UÇAKLARI ÜSLERİN ÜZERİNDE DEVRİYE GEZİYOR

Analistlere göre İran hava savunma sistemlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirilmesinin ardından ABD ve İsrail bazı bölgelerde bilinen füze üslerinin üzerinde yavaş hareket eden gözetleme uçakları uçuruyor. Bu uçaklar yalnızca hareketlilik tespit edildiğinde insanlı savaş uçakları veya silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesini sağlıyor.

Haberde güneydeki Şiraz kenti yakınlarında bulunan bir grup füze üssünün birkaç kez hedef alındığı ifade edildi. Martin Center tarafından yayımlanan ticari uydu görüntüleri, yer altı tesislerinden birinden yakındaki kanyona çıkan mobil füze rampalarının füzelerini ateşlemeden önce imha edildiğini gösteriyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE YAKIT SIZINTISI VE YANGIN İZLERİ

Savaşın başlamasından üç gün sonra, 2 Mart'ta çekilen Şiraz uydu görüntülerinde imha edilen fırlatma rampalarından birinin yakınında kırmızımsı bir duman tespit edildi. Analist Sam Lair'e göre bu durum, bir füzeden nitrik asit yakıtının sızdığını gösteriyor. Lair, başka rampaların da imha edildiğini ve yangının kanyon boyunca yayıldığını belirtti.

Lair'in ticari uydu görüntüleme şirketi Planet'in 3 Mart tarihli fotoğraflarına dayanarak verdiği bilgilere göre, Kermanshah yakınlarındaki bir İran üssünün girişleri ve çevresindeki yollar ağır ABD bombalarıyla vurulmuş gibi görünüyor.

İRAN BAZI GÜÇLÜ FÜZELERİNİ SAKLIYOR OLABİLİR

Wall Street Journal'a göre İran saldırılarını tamamen durdurmuş değil. Tahran yönetimi silahlı insansız hava araçları ve aralıklı füze saldırılarıyla operasyonlarını sürdürüyor. Analistler, rejimin düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması durumunda son çare olarak kullanmak üzere en güçlü ve en uzun menzilli füzelerinden bazılarını saklıyor olabileceğini değerlendiriyor.

Analist Decker Eveleth, "Kimse onların cephaneliğini sayamaz. Bu durum ne kadar süre dayanabilecekleri konusunda büyük bir belirsizlik yaratıyor ve bu da İran'a avantaj sağlıyor" dedi.

SIĞINAK DELİCİ BOMBALARIN SINIRLI OLMASI STRATEJİYİ ETKİLİYOR

Habere göre saldırıların çoğunun yüzey hedeflerine yönelmesinin önemli bir nedeni de sığınak delici bombaların sınırlı sayıda bulunması. ABD envanterindeki bu mühimmatın yer altındaki tesisleri imha etme kapasitesine sahip olmasına rağmen sayıca sınırlı olması, operasyonların daha çok yüzeye çıkan rampalara odaklanmasına yol açıyor.