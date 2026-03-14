ABD'nin İran savaşından çıkış yolu: Trump'ın masasında dört kritik strateji

İngiliz basınında yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşından çıkış için önünde dört temel seçenek bulunuyor. Washington yönetimi kısa sürede "görev tamamlandı" diyerek savaşı bitirebilir, aylar sürecek yoğun bombardımanla İran'ın askeri kapasitesini tamamen çökertmeyi deneyebilir, sınırlı ya da geniş çaplı kara operasyonlarıyla rejim değişikliğini hedefleyebilir ya da Irak örneğinde olduğu gibi uzun yıllara yayılan periyodik saldırılar stratejisini benimseyebilir. Ancak gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi ve direniş kapasitesi nedeniyle her seçeneğin hem askeri hem ekonomik hem de siyasi açıdan ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2026 15:42