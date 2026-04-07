Trend Galeri Trend Dünya ABD’ye çok büyük bedel ödetecek! İşte Tahran’ın son perdedeki en güçlü silahı

ABD’ye çok büyük bedel ödetecek! İşte Tahran’ın son perdedeki en güçlü silahı

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik olası kara harekâtı; ülkenin geniş yüzölçümü, dağlık yapısı, çölleri ve stratejik kıyı hattı nedeniyle son derece maliyetli ve kontrol edilmesi zor bir sürece dönüşebilir. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki adaların ele geçirilmesi, güney kıyılarından ilerleme ya da batıdan giriş gibi senaryoların her birinin ciddi askeri riskler barındırdığını belirtirken, İran'ın dağınık füze altyapısı ve coğrafi derinliğinin direnci artırdığına dikkat çekiyor. Mevcut durumda ABD'nin net bir strateji ortaya koyamadığı, olası bir işgalin ise İran'da milliyetçiligi güçlendirerek çatışmayı daha da tırmandırabileceği değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2026 10:37