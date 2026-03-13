ABD’yi korkutan İran senaryosu! İşte Tahran’ın elindeki kozlar: “Trump’ın politikası yanlış hesaplandı”

ABD basınına göre, ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşı hızlı şekilde sona erdirmesi kısa vadede petrol piyasalarını rahatlatabilir ancak uzun vadede ciddi jeopolitik riskler doğurabilir. Uzmanlar, İran yönetiminin ayakta kalması halinde Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit ederek küresel enerji akışını baskı aracı haline getirebileceğini ve nükleer silah geliştirme motivasyonunun artabileceğini belirtiyor. Ayrıca böyle bir senaryonun ABD'nin müttefikleri üzerindeki güvenilirliğini zayıflatabileceği ve bölgedeki Körfez ülkelerini İran'ın baskısına daha açık hale getirebileceği değerlendiriliyor.