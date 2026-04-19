Ada ülkesinde korku filmi gerçek oldu: Çukurdan 50 bebeğin cansız bedeni çıktı! Cesetlerdeki izler tüyler ürpertti

Mezarlıkta açılan çukurdan çıkan manzara ada ülkesini ayağa kaldırdı. Aralarında onlarca bebeğin de bulunduğu cansız bedenlerde tespit edilen detaylar soruşturmayı derinleştirirken, yetkililer olayın perde arkasını ortaya çıkarmak için alarma geçti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 19.04.2026 14:12
Ada ülkesinde korku filmi gerçek oldu: Çukurdan 50 bebeğin cansız bedeni çıktı! Cesetlerdeki izler tüyler ürpertti

Karayipler'de bulunan ada ülkesi Trinidad ve Tobago'da yapılan korkunç keşif, kamuoyunda büyük infial yarattı. Mezarlık alanında yapılan incelemelerde açılan bir çukurdan çok sayıda cansız beden çıkarıldı. İlk belirlemelere göre bulunan bedenlerin büyük bölümünün bebeklere ait olduğu öğrenildi.

Ada ülkesinde korku filmi gerçek oldu: Çukurdan 50 bebeğin cansız bedeni çıktı! Cesetlerdeki izler tüyler ürpertti

CESETLERDE OTOPSİ İZLERİ VE KİMLİK ETİKETİ

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre bölgede en az 50 bebeğin yanı sıra 6 yetişkinin kalıntılarına ulaşıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, adli ekipler bölgede detaylı çalışma başlattı.

Ada ülkesinde korku filmi gerçek oldu: Çukurdan 50 bebeğin cansız bedeni çıktı! Cesetlerdeki izler tüyler ürpertti

Soruşturmayı yürüten ekipleri en çok şaşırtan detay ise bazı yetişkin bedenlerinde görülen izler oldu.

Ada ülkesinde korku filmi gerçek oldu: Çukurdan 50 bebeğin cansız bedeni çıktı! Cesetlerdeki izler tüyler ürpertti

Resmi açıklamalara göre bazı cesetlerin ayaklarında morglarda kullanılan kimlik etiketleri bulundu. İki yetişkin bedende ise otopsi yapıldığına işaret eden bulgular tespit edildi.

Ada ülkesinde korku filmi gerçek oldu: Çukurdan 50 bebeğin cansız bedeni çıktı! Cesetlerdeki izler tüyler ürpertti

"SAHİPSİZ CENAZELERİN YASA DIŞI ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ"

Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, bedenlerin mezarlığa nasıl getirildiği ve neden bu şekilde bırakıldığı henüz netlik kazanmadı. Polis, olayın "sahipsiz cenazelerin yasa dışı şekilde bertaraf edilmesi" olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ada ülkesinde korku filmi gerçek oldu: Çukurdan 50 bebeğin cansız bedeni çıktı! Cesetlerdeki izler tüyler ürpertti

"SON DERECE RAHATSIZ EDİCİ BİR DURUM"

Ülkenin emniyet yetkilileri olayın son derece rahatsız edici olduğunu belirterek, insan bedenlerine onurlu ve yasal şekilde muamele edilmesi gerektiğini vurguladı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumların hesap vereceği ifade edildi.