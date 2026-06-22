Trend Galeri Trend Dünya Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

Türkiye'nin "Çelik Kubbe" hamlesi İsrail'de geniş yankı uyandırdı. ASELSAN'ın milyarlarca dolarlık yatırımla geliştirdiği sistem için "bölgenin en büyük hava savunma ağlarından biri" yorumu yapılırken, Ankara'nın savunma teknolojilerinde küresel bir oyuncuya dönüşme hedefi vurgulandı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 13:02
Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

İsrail basınında yer alan haberlere göre Türkiye, son yılların en kapsamlı savunma projelerinden biri olan "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

İsrail'in Kikar internet sitesi, ASELSAN öncülüğünde geliştirilen çok katmanlı savunma ağının insansız hava araçlarından seyir füzelerine kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı koruma sağlamayı hedeflediğini yazdı.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVA SAVUNMA AĞLARINDAN BİRİ"

Haberde, Türkiye'nin savunma sanayii devi ASELSAN'ın proje kapsamında yaklaşık 900 milyon dolarlık ileri teknoloji yatırımı yaptığı belirtildi. Çelik Kubbe'nin kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma unsurlarını tek bir komuta-kontrol sistemi altında birleştireceği ifade edildi.

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Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

İsrail basını, projenin Avrupa'da geliştirilen en büyük hava savunma ağlarından biri olarak değerlendirildiğine dikkat çekti.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

"TÜRKİYE HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRİYOR"

Kikar'ın aktardığına göre sistem; kamikaze İHA'lar, sürü drone saldırıları, seyir füzeleri ve diğer modern hava tehditlerine karşı çok katmanlı koruma sağlayacak.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

Projede özellikle son yıllarda yaşanan bölgesel çatışmalardan çıkarılan derslerin etkili olduğu, Türkiye'nin mevcut hava savunma kapasitesini yeni nesil teknolojilerle güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

DOĞU AKDENİZ VE SINIR GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Haberde, Ankara'nın çevresindeki güvenlik ortamını dikkate alarak hava savunma kabiliyetlerini artırma kararı aldığı belirtildi.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

Türkiye'nin özellikle sınır bölgelerinde ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilecek tehditlere karşı daha güçlü bir savunma altyapısı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

İsrail basını ayrıca Türkiye'nin, Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma iş birliklerini ve Güney Kıbrıs'taki askeri hareketliliği yakından takip ettiğini belirtti.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN YOĞUN İLGİ

İsrail basınına göre Türkiye'nin geliştirdiği hava savunma teknolojileri yurt dışında da dikkat çekiyor. Özellikle Körfez ülkelerinin kısa menzilli hava savunma sistemleri ve İHA karşıtı çözümler konusunda ASELSAN'a ilgi gösterdiği ifade edildi.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE REKABET KIZIŞIYOR

Kikar, Orta Doğu'da hava savunma teknolojileri alanındaki yarışın hız kazandığını belirtirken, Türkiye'nin Çelik Kubbe projesiyle yalnızca kendi hava sahasını korumayı değil, aynı zamanda savunma teknolojileri ihracatında da güçlü bir aktör olmayı hedeflediğini yazdı.

Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’

Haberde, Ankara'nın bu projeyle bölgesel hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artırmayı amaçladığı değerlendirmesine yer verildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSRAİL #ANKARA #ASELSAN #ÇELİK KUBBE