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Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’
Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Çelik Kubbe bölgenin en büyük hava savunma ağı! ‘Ankara teknoloji ihracatında güçlü bir aktör’
Türkiye'nin "Çelik Kubbe" hamlesi İsrail'de geniş yankı uyandırdı. ASELSAN'ın milyarlarca dolarlık yatırımla geliştirdiği sistem için "bölgenin en büyük hava savunma ağlarından biri" yorumu yapılırken, Ankara'nın savunma teknolojilerinde küresel bir oyuncuya dönüşme hedefi vurgulandı.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 13:02