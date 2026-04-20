Ateşkes gölgesinde İsrail kirli planını uyguluyor: Uydu görüntüleri ele verdi!

El Cezire'nin uydu görüntülerine dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde özellikle Refah bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede kalıcı askeri üsler ve tahkimatlar inşa etmeyi sürdürüyor. İSRAİL'İN ASKERİ TAHKİMATI GENİŞLİYOR Haberde, Gazze ateşkesi sonrası askeri faaliyetlerin hız kazandığı belirtildi. 25 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında incelenen görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze genelinde yeni askeri noktalar oluşturduğu görüldü. 10 Mart tarihli görüntülerde Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan stratejik el-Muntar tepesinde geniş çaplı temizleme ve tahkimat çalışmaları tespit edildiği aktarıldı. Güneyde Han Yunus çevresinde de yeni askeri noktaların kurulduğu bildirildi. Gazze'nin merkezinde ise Deyr el-Belah yakınlarındaki Maghazi Kampı yakınlarına kadar uzanan hendek ve toprak set çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. 'KALICI ASKERİ DÜZEN KURULUYOR' El Cezire'nin haberinde, daha önce Forensic Architecture tarafından yayımlanan bir araştırmaya da yer verildi. Söz konusu çalışmada Gazze içinde 48 İsrail askeri noktası tespit edildiği, bunlardan 13'ünün ateşkes sonrası inşa edildiği belirtilmişti. Bu noktaların asfalt yollar, gözetleme kuleleri ve iletişim hatlarıyla kalıcı üslere dönüştüğü bildirildi. 'SARI HAT FİİLİ SINIRA DÖNÜŞÜYOR' Kuzey Gazze'de Beyt Lahiya bölgesinde çekilen görüntülerde, ateşkes hattı olarak tanımlanan 'sarı çizgi' boyunca yeni toprak setler inşa edildiği belirtildi. El Cezire, bazı beton sınır işaretlerinin Filistinlilere ayrılan alanların daha da içine taşındığını belirtti. İsrail tarafı ise daha önce bu hattı 'yeni sınır' olarak tanımlayan açıklamalar yapmıştı. UYDU GÖRÜNTÜLERİNE ERİŞİM DE ZORLAŞIYOR El Cezire'nin haberine göre, bazı özel şirketler çatışma bölgelerine ait uydu görüntülerinin paylaşımını sınırlamaya başladı. Bu durumun medya kuruluşları ve insan hakları örgütlerinin sahadaki gelişmeleri takip etmesini zorlaştırdığı vurgulandı. ATEŞKESE RAĞMEN CAN KAYIPLARI SÜRÜYOR Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes ilanından bu yana yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Haberde toplam can kaybının 72 bini aştığı belirtilirken, bağımsız araştırmalarda gerçek rakamın daha yüksek olabileceği ifade edildi.