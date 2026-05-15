SON DAKİKA|Atina’nın ’Mavi Vatan’ hazımsızlığı! Ankara’nın hamlesi paniğe neden oldu, Denizlerdeki çıkarlarımız güvence altına alınacak

Son Dakika: Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini kapsamında Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını düzenlemeyi amaçlayan yeni yasa tasarısını mercek altına aldı. Haziran ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenleme, Ankara'nın denizlerdeki hak ve çıkarlarını hukuki zeminde güçlendirmeyi hedeflerken, Atina'da yeni bir endişeye yol açtı. Kathimerini'ye göre Ankara'nın BM'de "Türk Boğazları" ifadesine yönelik itirazlara verdiği yanıtlar da Türkiye'nin deniz yetki alanları konusundaki kararlı ve çok boyutlu stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.