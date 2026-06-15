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Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği ABD-İran anlaşmasında sabotaj riski daha mürekkep kurumadan kendini gösterdi. İsrail yönetiminden gelen "anlaşma bizi bağlamaz" çıkışları ve Lübnan'a yönelik saldırılar, mutabakata yönelik ilk meydan okuma olarak değerlendirildi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:22
Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

ABD ve İran'a "çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları" dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çabalarına katkıları için teşekkürlerini sunmuştu.

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

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Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

BAŞKAN ERDOĞAN "SABOTAJA" DİKKAT ÇEKTİ

ABD ile İran'ın anlaşmaya varmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

BAŞKAN ERDOĞAN'IN UYARISI HAKLI ÇIKTI

Başkan Erdoğan'ın olası sabotajlara yönelik uyarısı kısa süre sonra gündeme gelen gelişmelerle yeniden dikkat çekti.

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

İsrail'den peş peşe gelen açıklamalar ve Lübnan'a yönelik saldırılar, ABD-İran mutabakatına yönelik ilk meydan okumalar olarak değerlendirildi.

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

İSRAİL İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN ÇEKİLMİYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

"ANLAŞMA İSRAİL'İ BAĞLAMAZ ABD'NİN SÖMÜRGESİ DEĞİLİZ"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Washington ile Tahran arasında varılan mutabakata sert tepki göstererek, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı mutabakatın "kendilerini bağlamayacağını ve İsrail'in ABD'nin sömürgesi olmadıklarını" savundu.

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi gerektiğini iddia eden Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Güvenliğimizi güvence altına almayan bu anlaşmaya ortak değiliz ve bu anlaşma bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Hizbullah'ın tamamen dağıtılmasından daha az hiçbir şeye razı olmamalıyız. Kesinlikle İsrail'e yönelen ateş karşısında bir an bile sessiz kalmamalıyız."

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

NETANYAHU'DAN TRUMP'A REST: MUTABAKAT BİZİ BAĞLAMAZ

Yedioth Ahronot gazetesi de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD-İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediğini öne sürdü.

Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti

SİYONİST ORDU ANLAŞMAYA RAĞMEN LÜBNAN'A SALDIRDI

İsrail ordusu da ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefertebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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