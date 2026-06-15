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Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti
Başkan Erdoğan’ın ‘sabotaj’ uyarısı haklı çıktı: Siyonist İsrail mutabakatı tanımadı! Tel Aviv Trump’a rest çekti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği ABD-İran anlaşmasında sabotaj riski daha mürekkep kurumadan kendini gösterdi. İsrail yönetiminden gelen "anlaşma bizi bağlamaz" çıkışları ve Lübnan'a yönelik saldırılar, mutabakata yönelik ilk meydan okuma olarak değerlendirildi.
Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:22