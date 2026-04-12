Bir babanın akılalmaz vahşeti: Çocuğunu 2 yıl minibüste kilitli tuttu!

Uluslararası haber ajansı Associated Press'in (AP) haberine göre, Fransa'nın doğusundaki Hagenbach köyünde 9 yaşındaki bir çocuğun, 2024'ten bu yana babası tarafından bir minibüste kilitli tutulduğu ortaya çıktı. KOMŞU İHBAR ETTİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Yerel savcı Nicolas Heitz'in açıklamasına göre, pazartesi günü bir komşunun minibüsten 'çocuk sesleri' geldiğini bildirmesi üzerine polis harekete geçti. BULUNDUĞUNDAKİ MANZARA DEHŞETE DÜŞÜRDÜ Ekipler aracı zorla açtıklarında çocuğu, çöplerin ve dışkının bulunduğu bir ortamda, çıplak halde ve cenin pozisyonunda yatarken buldu. Olay, bölgeyi ve ülkeyi sarsarken çocuk hastaneye kaldırıldı, baba ise gözaltına alındı. YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞTİ AP'nin aktardığı bilgilere göre çocuk ciddi şekilde yetersiz beslenmiş durumdaydı ve uzun süre oturur pozisyonda kaldığı için artık yürüyemiyordu. Ayrıca 2024'ten bu yana hiç yıkanmadığını ifade etti. BABADAN ŞOKE EDEN SAVUNMA: ONU KORUMAK İÇİN YAPTIM Savcılığa göre baba, çocuğunu Kasım 2024'te sevgilisinin onu bir psikiyatri kurumuna göndermek istemesi nedeniyle 'korumak amacıyla' araca kilitlediğini söyledi. Ancak yetkililer, çocuğun daha önce herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığına dair kayıt bulunmadığını ve okulda başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti. ÇOCUĞUN İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ Küçük çocuk, babasının sevgilisiyle ciddi sorunlar yaşadığını ve babasının 'başka çaresi olmadığını düşündüğünü' söyledi. BABANIN SEVGİLİSİ 'HABERİM YOKTU' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU Babanın sevgilisi, çocuğun minibüste tutulduğundan haberi olmadığını savundu. Ancak kendisi hakkında 'tehlikedeki bir çocuğa yardım etmemek' suçlamasıyla adli kontrol kararı verildi. Öte yandan çocuğun 12 yaşındaki kız kardeşi ile babanın sevgilisinin 10 yaşındaki kızı sosyal hizmetlerin korumasına alındı. YAKIN ÇEVREYE ÇOCUK HAKKINDA YALAN SÖYLENMİŞ Savcılık, olaydan başka kişilerin haberdar olup olmadığını da araştırıyor. Aile ve yakın çevrenin çocuğun bir psikiyatri kurumunda olduğunu düşündüğü, öğretmenlere ise başka bir okula nakledildiğinin söylendiği ortaya çıktı. Olayın ardından Hagenbach'ta yaşayanlar büyük şok yaşarken, soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü bildirildi.