CIA ve Mossad'ın İran Stratejisi: Komuta kontrol sistemi hedef alındı

İngiliz Yayın Kuruluşu BBC'ye göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik operasyonlarında hava ve istihbarat üstünlüğünü birleştirerek üst düzey askeri ve siyasi liderleri hedef aldı; siber saldırılarla komuta-kontrol sistemlerini felç eden ve eş zamanlı suikastlarla karar alma mekanizmasını sarsan stratejinin amacının Tahran'ı şaşırtmak ve savaş kapasitesini zayıflatmak olduğu belirtildi. Ancak bu hamlelerin kısa vadede İran'ın karşılık verme gücünü sınırlasa da uzun vadede sertlik yanlılarının güç kazanmasına, müzakere ihtimalinin azalmasına ve rejim değişikliği tartışmalarının daha da karmaşık hale gelmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 10:17