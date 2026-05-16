Trend Galeri Trend Dünya Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

ABD merkezli New York Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin dönüşünde İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin kritik bir karar aşamasına geldi. Barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve Tahran'ın son teklifinin Washington tarafından yetersiz bulunmasının ardından Pentagon, yoğun bombardıman, özel harekât birliklerinin İran'daki nükleer tesislere sevki ve stratejik hedeflere yönelik yeni saldırılar dahil çeşitli askeri seçenekler üzerinde hazırlık yapıyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 16.05.2026 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 10:42
Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

New York Times'a göre Trump, Çin dönüşünde İran konusunda kritik kararlar almak zorunda; askeri seçenekler arasında yoğun bombardıman, özel kuvvet operasyonları ve stratejik hedeflerin vurulması yer alıyor.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

Trump'ın üst düzey yardımcılarının, Başkan'ın çıkmazı daha fazla askeri güç kullanarak aşmaya karar vermesi durumunda uygulanabilecek savaş planları üzerinde çalıştığı bildirildi. Ancak yetkililere göre Trump henüz nihai kararını vermedi. ABD merkezli New York Times'a göre Washington, bir yandan İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya ikna edecek diplomatik bir uzlaşma ararken, diğer yandan olası bir askeri müdahale için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

TRUMP: İRAN'IN SON BARIŞ TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ

Trump, Çin'den ayrıldıktan kısa süre sonra Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın son barış teklifini sert sözlerle reddetti. "Okudum ve ilk cümleyi beğenmezsem çöpe atıyorum," diyen Trump, İran meselesini Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile de görüştüğünü ancak Pekin'den Tahran'a baskı yapmasını istemediğini söyledi. Habere göre, Trump savaşın siyasi yükünden kurtulmak istese de sık sık dile getirdiği temel hedef olan "İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması" konusunda henüz somut bir başarı elde edemedi.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

PENTAGON, ASKIYA ALINAN OPERASYONU YENİDEN DEVREYE SOKABİLİR

Pentagon'un, Trump'ın geçen ay ilan ettiği ateşkesle askıya alınan "Destansı Öfke Operasyonu"nu yeni bir isim altında yeniden başlatma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı bildirildi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre'de yaptığı açıklamada, "Gerekirse gerilimi tırmandırmak için bir planımız var" ifadelerini kullandı.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

Hegseth ayrıca Ortadoğu'ya konuşlandırılan 50 binden fazla Amerikan askerinin kademeli olarak standart görev bölgelerine döndürülmesine yönelik planların da hazırlandığını söyledi. New York Times'a göre, ABD ve İsrail, ateşkesin ilan edilmesinden bu yana İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı en kapsamlı askeri hazırlıklarını yürütüyor.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

MASADAKİ SEÇENEKLER: DAHA AĞIR BOMBARDIMAN VE ÖZEL KUVVET OPERASYONLARI

ABD'li yetkililere göre Trump'ın askeri harekât kararı vermesi halinde İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha yoğun hava saldırıları gündeme gelebilir. Bir diğer seçenek ise İran'ın yer altındaki nükleer tesislerine ulaşmak amacıyla özel harekât birliklerinin sahaya sürülmesi. Yetkililer, mart ayında yüzlerce özel operasyon askerinin Ortadoğu'ya bu ihtimale hazırlık amacıyla gönderildiğini belirtti.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

ABD merkezli New York Times'a göre, bu birlikler özellikle İran'ın İsfahan'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ulaşmak amacıyla kullanılabilir. Ancak böyle bir kara operasyonunun binlerce destek personeli gerektireceği ve İran güçleriyle doğrudan çatışma riskini beraberinde getireceği ifade ediliyor. Askeri yetkililer, bu seçeneğin ciddi kayıplara yol açabileceğini özel olarak kabul ediyor.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

İRAN'DAN SERT MESAJ: "TÜM SEÇENEKLERE HAZIRIZ"

İran yönetimi de olası saldırılara karşı hazırlık mesajları vermeye başladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya hak ettiği cevabı vermeye hazırdır. Tüm seçeneklere hazırız; şaşıracaklar" ifadelerini kullandı. Habere göre, yeni bir saldırı dalgası, 7 Nisan'da son anda varılan ateşkes öncesindeki çatışmaların kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelecek.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

TRUMP, HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSUNDA SERT TEHDİTLERDE BULUNDU

Ateşkes öncesinde Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine izin vermemesi halinde İran'ın "tüm medeniyetini" yok etmekle tehdit etmişti. Trump'ın ayrıca İran yönetimi boğazı petrol tankerlerine yeniden açmazsa ABD ordusuna İran'daki köprüler ve enerji santrallerini sistematik şekilde hedef alma emri vereceğini söylediği bildirildi. Ancak uluslararası savaş hukukuna göre, bir hükümeti zorlamak amacıyla sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alınması yasak.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

ABD ORDUSU YENİDEN BÜYÜK ÇAPLI HAREKÂTA HAZIR

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Senato'daki açıklamasında askeri liderlerin "sivil liderler için çeşitli seçenekleri hazır tuttuğunu" söyledi. General Caine, Pentagon'daki bilgilendirmede 50 binden fazla asker, iki uçak gemisi, çok sayıda destroyer ve savaş uçağının "emir verilmesi halinde İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarına yeniden başlamaya hazır" olduğunu belirtti. "Hiçbir düşman mevcut kısıtlamamızı kararlılık eksikliğiyle karıştırmamalıdır," dedi.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

İRAN FÜZE KAPASİTESİNİ YENİDEN TOPARLADI

Ancak ABD merkezli New York Times'a göre, Amerikan istihbaratı İran'ın ağır hasar alan füze rampalarının ve yer altı askeri tesislerinin büyük bölümünü yeniden işler hale getirdiğini değerlendiriyor. Gazetenin aktardığına göre İran, Hürmüz Boğazı boyunca konuşlandırdığı 33 füze rampasından 30'unu yeniden operasyonel duruma getirdi. Bu durum, bölgede bulunan Amerikan savaş gemileri ve petrol tankerleri açısından ciddi tehdit oluşturuyor.

Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

Yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni'nden 2 bine yakın paraşütçünün bölgede emir beklediği belirtiliyor. Yetkililer, bu birliklerin hem İran'ın nükleer tesislerine yönelik operasyonlarda hem de İran petrol ihracatının merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirme girişiminde kullanılabileceğini ifade ediyor. Habere göre, Trump'ın önündeki seçenekler giderek daralırken, Washington'un önümüzdeki günlerde İran konusunda yeni bir askeri döneme girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#NEW YORK TİMES #DONALD TRUMP #İRAN #ABD