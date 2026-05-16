Çin ziyareti sonrası Pentagon’da savaş hazırlıkları! İşte Trump’ın masasındaki seçenekler, İran’a 50 bin asker sevkiyatı

ABD merkezli New York Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin dönüşünde İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin kritik bir karar aşamasına geldi. Barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve Tahran'ın son teklifinin Washington tarafından yetersiz bulunmasının ardından Pentagon, yoğun bombardıman, özel harekât birliklerinin İran'daki nükleer tesislere sevki ve stratejik hedeflere yönelik yeni saldırılar dahil çeşitli askeri seçenekler üzerinde hazırlık yapıyor.