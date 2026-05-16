Dev köpekbalığı adamı parçaladı! O adaya geri döndüler

Batı Avustralya'da Rottnest Adası açıklarında 38 yaşındaki bir adam, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpek balığının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Popüler dalış noktalarından Horseshoe Reef'te meydana gelen olayda, kıyıya çıkarılan adama sağlık ekipleri tarafından müdahale edilse de kurtarılamadı. Saldırı Batı Avustralya'da geçen yıl mart ayından bu yana kaydedilen ilk ölümcül köpek balığı vakası oldu. Avustralya'da 1791'den bu yana yaklaşık 1300 köpek balığı saldırısı kayda geçerken, bunların 260'tan fazlası ölümle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 15:00
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, Batı Avustralya'da Rottnest Adası açıklarında meydana gelen köpek balığı saldırısında 38 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırının yaklaşık 4 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpek balığı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

POPÜLER DALIŞ NOKTASINDA SALDIRI

Habere göre olay, Perth kenti yakınlarındaki popüler turistik noktalardan Rottnest Adası'nın kuzeybatısında bulunan Horseshoe Reef'te yaşandı. Yerel polis, denizde bulunan adamın bir köpek balığı tarafından ısırıldığı yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Yerel medya kuruluşu ABC tarafından yayımlanan havadan çekilmiş görüntülerde, yaralı adamın bir tekneyle kıyıya taşındığı ve Geordie Bay iskelesinde sağlık ekipleri ile polis tarafından kalp masajı yapıldığı görüldü. Polis sözcüsü, "Maalesef adam hayata döndürülemedi" açıklamasında bulundu.

YETKİLİLERDEN HALKA UYARI

Batı Avustralya Birincil Sanayi ve Bölgesel Kalkınma Departmanı, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada kurbanın büyük beyaz köpek balığı tarafından saldırıya uğradığına dair rapor aldıklarını doğruladı. Bölge yetkilileri, olayın ardından halkı bölgedeki sularda "ekstra dikkatli olmaları" konusunda uyardı.

BATI AVUSTRALYA'DA SON BİR YILDAKİ İLK ÖLÜMCÜL SALDIRI

Bu saldırı, Batı Avustralya'da geçen yıl mart ayında ıssız bir plajda bir sörfçünün hayatını kaybetmesinden bu yana kaydedilen ilk ölümcül köpek balığı saldırısı oldu. BBC'nin aktardığına göre, Avustralya'da 1791 yılından bu yana yaklaşık 1300 köpek balığı saldırısı kayıtlara geçti. Bu vakaların 260'tan fazlası ölümle sonuçlandı.

AVUSTRALYA'DA KÖPEKBALIĞI SALDIRILARI YENİDEN GÜNDEMDE

Bu yılın başlarında da köpek balığı saldırıları ülkede endişe yaratmıştı. Ocak ayında Yeni Güney Galler kıyılarında yalnızca iki gün içinde dört ayrı saldırı bildirildi. Bu saldırılardan biri, Sydney Limanı'nda bir kayadan suya atlayan 12 yaşındaki Nico Antic'e yönelikti. Yetkililer, çocuğa muhtemelen bir boğa köpek balığının saldırdığını değerlendirmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
