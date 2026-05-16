Dev köpekbalığı adamı parçaladı! O adaya geri döndüler

Batı Avustralya'da Rottnest Adası açıklarında 38 yaşındaki bir adam, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpek balığının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Popüler dalış noktalarından Horseshoe Reef'te meydana gelen olayda, kıyıya çıkarılan adama sağlık ekipleri tarafından müdahale edilse de kurtarılamadı. Saldırı Batı Avustralya'da geçen yıl mart ayından bu yana kaydedilen ilk ölümcül köpek balığı vakası oldu. Avustralya'da 1791'den bu yana yaklaşık 1300 köpek balığı saldırısı kayda geçerken, bunların 260'tan fazlası ölümle sonuçlandı.