Dünyanın en fazla silaha sahip ülkesi belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Küresel güvenlik mimarisi, yalnızca diplomatik hamlelerle değil, aynı zamanda ülkelerin sahip olduğu askeri kapasite ve silah envanterleriyle de şekillenmeye devam ediyor. Günümüzde modern savaş teknolojileri; insansız hava araçlarından siber savunma sistemlerine, hassas güdümlü mühimmatlardan yapay zekâ destekli savunma platformlarına kadar geniş bir yelpazede stratejik üstünlüğün belirleyici unsuru haline gelmiş durumda. Bu dönüşüm, silah envanterlerinin sadece niceliksel büyüklüğünü değil, aynı zamanda teknolojik derinliğini de kritik kılıyor.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 15:18
Artan askeri harcamalar ve savunma yatırımları, ülkelerin caydırıcılık kapasitesini güçlendirirken, küresel güç dengelerinde söz sahibi olma yarışını da hızlandırıyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin sahip olduğu silah sayısı hem iç güvenlik hem de bölgesel güç projeksiyonu açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri…

İŞTE EN FAZLA SİLAHA SAHİP ÜLKELER:

30. ANGOLA (3 MİLYON ADET)

29. ARJANTİN (3.3 MİLYON ADET)

28. İSPANYA (3.5 MİLYON ADET)

27. AVUSTRALYA (3.6 MİLYON ADET)

26. BİRLEŞİK KRALLIK (3.6 MİLYON ADET)

25. FİLİPİNLER (3.8 MİLYON ADET)

24. MISIR (3.9 MİLYON ADET)

23. AFGANİSTAN (4.3 MİLYON ADET)

22. UKRAYNA (4.3 MİLYON ADET)

21. KOLOMBİYA (5 MİLYON ADET)

20. GÜNEY AFRİKA (5.4 MİLYON ADET)

19. SUUDİ ARABİSTAN (5.5 MİLYON ADET)

18. İRAN (5.9 MİLYON ADET)

17. VENEZUELA (5.9 MİLYON ADET)

16. NİJERYA (6.2 MİLYON ADET)

15. IRAK (7.6 MİLYON ADET)

14. İTALYA (8.6 MİLYON ADET)

13. TAYLAND (10.3 MİLYON ADET)

12. KANADA (12.7 MİLYON ADET)

11. FRANSA (12.7 MİLYON ADET)

10. TÜRKİYE (13.2 MİLYON ADET)

9. YEMEN (14.9 MİLYON ADET)

8. ALMANYA (15.8 MİLYON ADET)