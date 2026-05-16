SON DAKİKA| Epstein dosyasında yeni skandal! Suç ortağı maxwell’e vıp hizmet, Cezaevi çalışanı e-postalarla ortaya çıkardı

SON DAKİKA: İngiliz medyasında yer alan habere göre, Jeffrey Epstein davasında hüküm giyen Ghislaine Maxwell'in ABD'de cezasını çektiği hapishanede diğer mahkumlardan farklı olarak "VIP muamelesi" gördüğü iddia edildi. Eski cezaevi çalışanı Noella Turnage'ın paylaştığı e-postalara göre Maxwell'in hücresine özel yiyecek ve içecek gönderildiği, gardiyanla yakın ilişkisi sayesinde doğrudan iletişim kurabildiği ve İngiltere'den gelen ailesi için özel ziyaret düzenlendiği öne sürüldü. İddialara göre Maxwell'in ziyaretleri nedeniyle diğer mahkumların aile görüşleri dahi iptal edilirken, eski bir mahkum da yemek sırasında beklemediğini ve dini törenlerde özel muamele talep ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 17:00
The Sun gazetesinin haberine göre, Jeffrey Epstein davasında cinsel suçlardan hüküm giyen Ghislaine Maxwell'in, cezasını çektiği ABD'deki Federal Cezaevi Kampı Bryan'da diğer mahkumlardan farklı olarak "VIP muamelesi" gördüğü ve bu ayrıcalıklarla övündüğü iddia edildi. Maxwell'in, cezaevi müdürüyle kurduğu "son derece sıra dışı" ilişki sayesinde özel görüşmelerden yiyecek ve içecek teminine kadar birçok ayrıcalıktan faydalandığı öne sürüldü.

ESKİ CEZAEVİ ÇALIŞANI İDDİALARI E-POSTALARLA GÜNDEME TAŞIDI

İngiltere merkezli The Sun'a göre, iddialar, Federal Cezaevi Kampı Bryan'da önce hemşire, ardından posta odasında görev yapan eski çalışan Noella Turnage'ın paylaştığı özel e-postalarla ortaya çıktı. Maxwell ile şahsen hiç karşılaşmadığını belirten Turnage, kurum içi yazışmalar aracılığıyla hükümlüye tanınan ayrıcalıkları fark ettiğini söyledi.

Turnage, CNN'e yaptığı açıklamada, "Size söyleyebileceğim şey şu ki, onun için yapılanlar diğer mahkumların hiçbirinde, hatta yüksek profilli mahkumlarda bile görülmeyen uygulamalardı" ifadelerini kullandı.

HÜCRESİNE ÖZEL SU VE YİYECEK GÖNDERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Turnage'ın aktardığına göre Maxwell'in hücresine özel olarak su ve yiyecek gönderildi. Eski çalışan, bu uygulamanın cezaevindeki diğer tutuklular için söz konusu olmadığını belirterek, yaşananları "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Turnage, Maxwell'in cezaevi yönetimine "son derece alışılmadık" düzeyde erişimi bulunduğunu savunarak, "Diğer mahkumların gardiyanla doğrudan görüşme imkanı yoktu ve kesinlikle istedikleri zaman iletişim kuramıyorlardı" dedi.

AİLESİNE ÖZEL ZİYARET DÜZENLENDİĞİ İDDİASI

The Sun'a göre, Maxwell'in İngiltere'den gelen ailesine de özel muamele yapıldığı ileri sürüldü. Turnage'ın paylaştığı iddiaya göre Maxwell, erkek kardeşine gönderdiği bir e-postada, cezaevine vardıklarında kendileri için "su, kahve ve atıştırmalıkların hazır olacağını" belirtti.

Söz konusu e-postada Maxwell'in, "İngiltere'den buraya kadar uçtuktan sonra hiçbir şeyden mahrum kalmayacaksınız" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Ayrıca ziyaretçilerin cezaevine girişte "kordonlarla çevrilmiş özel bir alan"dan geçirileceğinden bahsedildiği iddia edildi.

MAXWELL İÇİN DİĞER MAHKUMLARIN ZİYARETLERİ DURDURULDU

Turnage, Maxwell'in ailesiyle gerçekleştirdiği özel görüşmelerin diğer mahkumları da etkilediğini belirterek, "Maxwell için özel bir ziyaret sağlamak amacıyla o hafta sonu diğer mahkumların ziyaretleri durduruldu. Onun ziyaretçilerini görebilmesi için başka mahkumlar ailelerini göremedi" dedi.

ESKİ MAHKUM DA ÖZEL AYRICALIKLARI DOĞRULADI

Maxwell'in cezaevindeki yaşamına ilişkin benzer iddialar, eski bir mahkum tarafından da dile getirildi. Habere göre, Maxwell'i "kötü" olarak tanımlayan eski mahkum, Epstein'ın eski partnerinin yemek dağıtımında sıraya girmediğini ve dini törenler sırasında dahi özel muamele talep ettiğini öne sürdü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#JEFFREY EPSTEİN #ABD