SON DAKİKA| Epstein dosyasında yeni skandal! Suç ortağı maxwell'e vıp hizmet, Cezaevi çalışanı e-postalarla ortaya çıkardı

SON DAKİKA: İngiliz medyasında yer alan habere göre, Jeffrey Epstein davasında hüküm giyen Ghislaine Maxwell'in ABD'de cezasını çektiği hapishanede diğer mahkumlardan farklı olarak "VIP muamelesi" gördüğü iddia edildi. Eski cezaevi çalışanı Noella Turnage'ın paylaştığı e-postalara göre Maxwell'in hücresine özel yiyecek ve içecek gönderildiği, gardiyanla yakın ilişkisi sayesinde doğrudan iletişim kurabildiği ve İngiltere'den gelen ailesi için özel ziyaret düzenlendiği öne sürüldü. İddialara göre Maxwell'in ziyaretleri nedeniyle diğer mahkumların aile görüşleri dahi iptal edilirken, eski bir mahkum da yemek sırasında beklemediğini ve dini törenlerde özel muamele talep ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 17:00