SON DAKİKA|Epstein skandalında yeni perde! “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset”, Özel yazışmalarda Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Barrack detayı

Son Dakika: Epstein skandalında yeni gelişme ortaya çıktı. Jeffrey Epstein belgeleri arasında yer alan e-postalar, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Epstein arasındaki yazışmaları ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 02.06.2026 09:48
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait kişisel e-postaların da yer aldığı yeni belgeler, Epstein ile özel sermaye yatırımcısı ve halen ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Tom Barrack arasındaki ilişkiye ışık tuttu.

Almanya merkezli DW'ye göre, yayımlanan belgeler arasında Barrack'ın Epstein'e gönderdiği mesajlar da yer aldı. E-postalar, iki isim arasında samimi bir iletişim bulunduğunu ortaya koydu.

TRUMP VE CLİNTON HAKKINDA MESAJ

DW'nin aktardığına göre Epstein, Barrack'a gönderdiği bir e-postada hem ABD Başkanı Donald Trump hem de eski ABD Başkanı Bill Clinton hakkında gazetecilerden gelen sorulara değindi.

Epstein mesajında, "Bilginize: Hafta boyunca hem Donald (Marla, güzellik yarışmaları, Mar-a-Lago vb.) hem de Clinton hakkında birçok gazeteciden telefon alıyorum. Son zamanlarda Clinton ile ilgili çağrılar daha azaldı, ama her zaman verdiğim yanıt 'Söyleyecek bir şeyim yok' oluyor ya da tamamen görmezden gelmeye çalışıyorum. Sokakta birkaç kez ani sorularla karşılaştım, ama artık daha dikkatliyim." ifadelerini kullandı.

BARRACK'TAN KISA YANIT

Habere göre Barrack, Epstein'ın söz konusu mesajına kısa bir yanıt vererek, "Umarım iyisindir, görüşelim." ifadelerini kullandı. Yayımlanan e-postalar, Barrack'ın Epstein ile doğrudan iletişim halinde olduğunu gösterirken, yazışmaların içeriği kamuoyunda dikkat çekti.

"ÇOCUKLA FOTOĞRAFINI GÖNDER" MESAJI

Almanya merkezli DW'nin haberine göre Epstein, daha sonra Barrack'a gönderdiği başka bir e-postada, "Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset." ifadelerini kullandı.

Ancak DW'nin aktardığı belgelerde, Epstein'in bu ifadeyi hangi bağlamda kullandığının net olmadığı belirtildi. Söz konusu mesajın kimden veya neden bahsettiğine ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
