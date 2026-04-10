Eşi benzeri görülmemiş bir tatbikat! İsrail basını itiraf etti: "Dünyanın 1 numarası"

İsrail merkezli Maariv'e göre, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği "Mavi Vatan 2026" tatbikatının canlı atış aşaması, yerli ve insansız sistemlerin öne çıktığı dikkat çekici bir güç gösterisine sahne oldu. Tatbikatta Bayraktar TB3'ün bir intihar botunu imha etmesi "dünya çapında ilk" olarak öne çıkarken, AKYA torpidosunun ilk kez denizaltıdan ateşlenmesi ve insansız deniz araçlarının entegrasyonu, Türkiye'nin deniz harp kabiliyetlerinde ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 16:38
Maariv gazetesi Türkiye'nin Mavi Vatan 2026 tatbikatını manşetine taşıdı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği Mavi Vatan 2026 tatbikatını "benzeri görülmemiş" bir güç gösterisi olarak değerlendirdi. Tatbikatta yerli sistemlerin sahadaki performansı dikkat çekti.

İsrail merkezli Maariv'e göre, Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de icra edilen "Mavi Vatan 2026" tatbikatının canlı atış aşamasını tamamladı. Türk medyasında "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirilen tatbikat, Ankara'nın askeri kapasitesini ve teknolojik atılımını gözler önüne serdi.

TB3'TEN "DÜNYA ÇAPINDA İLK" VURUŞ

Tatbikatın en dikkat çeken unsuru Bayraktar TB3 insansız hava aracının, insansız bir intihar botunu başarıyla imha etmesi oldu. Bu gelişme, "dünya çapında bir ilk" olarak nitelendirilirken, insansız sistemlerin deniz savaşlarında yeni bir dönemin kapısını araladığı ifade edildi.

TCG ANADOLU'DA KRİTİK MESAJLAR

İsrail basını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun açıklamalarına yer verdi. Tatbikat kapsamında Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, helikopter ve amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da açıklamalarda bulundu. Bayraktaroğlu, "Türkiye, güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası, kural koyucu ve küresel bir güçtür" ifadelerini kullandı.

İsrail merkezli Maariv, insansız hava araçlarıyla deniz unsurlarının imha edilmesinin deniz harp doktrininde öncü bir savaş mekanizması oluşturduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA kullanımında dünyada lider konumda olduğu ifade edilirken, Türkiye'nin Orta Doğu'daki caydırıcı rolüne dikkat çekildi.

AKYA TORPİDOSU İLK KEZ ATEŞLENDİ

Tatbikatın bir diğer önemli aşamasında ise yerli üretim ağır torpido AKYA'nın, TCG Sakarya denizaltısından ilk kez canlı olarak fırlatıldığı bildirildi. Bu gelişme, Türkiye'nin denizaltı harp kabiliyetlerinde önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINDA GENİŞ ENTEGRASYON

Habere göre, Türk Deniz Kuvvetleri son dönemde beş farklı tipte insansız deniz aracı ve iki model intihar botunun envantere entegrasyonunu tamamladı. Ayrıca kıyı hedeflerine yönelik Atmaca füzeleri ve modern deniz mayınlarının da aktif olarak kullanılabildiği aktarıldı.

KARADENİZ'DE DİKKAT ÇEKEN OPERASYON KABİLİYETİ

Tatbikat ve operasyonel faaliyetler kapsamında Amfibi Kolordu ile Sualtı Operasyonları Komutanlığı'nın da Karadeniz'de yürüttüğü mayın temizleme ve düşman unsurlarını etkisiz hale getirme görevleri öne çıktı. Bu faaliyetlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok yönlü deniz operasyon kabiliyetini pekiştirdiği ifade edildi.