Eşi benzeri görülmemiş bir tatbikat! İsrail basını itiraf etti: "Dünyanın 1 numarası"

İsrail merkezli Maariv'e göre, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği "Mavi Vatan 2026" tatbikatının canlı atış aşaması, yerli ve insansız sistemlerin öne çıktığı dikkat çekici bir güç gösterisine sahne oldu. Tatbikatta Bayraktar TB3'ün bir intihar botunu imha etmesi "dünya çapında ilk" olarak öne çıkarken, AKYA torpidosunun ilk kez denizaltıdan ateşlenmesi ve insansız deniz araçlarının entegrasyonu, Türkiye'nin deniz harp kabiliyetlerinde ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 16:38