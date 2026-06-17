Trend Galeri Trend Dünya Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

İngiltere'yi sarsan davada, sosyal hizmetlerin "uygun çift" olarak onayladığı sapkın LGBT'li ikilinin evlat edindiği 13 aylık Preston'ın aylar boyunca sistematik istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Ölümünün ardından açılan davada korkunç detaylar bir bir gün yüzüne çıktı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:10
Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

İngiltere'de sapkın bir çift tarafından istismar edilen 13 aylık Preston Davey'nin ölümüyle ilgili dava ülke gündemini sarstı.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

Öğretmen Jamie Varley ile partneri John McGowan-Fazakerley evlat edindikleri 13 aylık bebeğe yönelik cinsel ve fiziksel istismar ile bebeğin ölümüne ilişkin çok sayıda suçtan mahkum edildi.

Savcılığa göre Preston, evlat edinildikten sonra aylar boyunca sistematik kötü muameleye maruz kaldı.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

"MÜKEMMEL ÇİFT" GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER

The Sun'ın haberine göre Varley ve McGowan-Fazakerley, 2021 yılında evlat edinme sürecine başvurdu. Öğretmen ve finans sektöründe çalışan sapkın çift, sosyal hizmetler tarafından uygun adaylar olarak değerlendirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

Nisan 2023'te Preston onların yanına yerleştirildi. Ancak mahkemede ortaya çıkan delillere göre küçük çocuk, sapkın çiftin yanında geçirdiği kısa sürede çok sayıda istismara maruz kaldı.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

ARKADAŞLARINI YILLARCA KANDIRDI

The Sun'a göre Jamie Varley'nin arkadaşları ve çevresi onu yıllarca bambaşka biri olarak görmüş.

Arkadaşlarının ifadelerine göre Varley dışarıdan bakıldığında popüler bir öğretmen, çocuk sahibi olmayı çok isteyen biri, sosyal ve neşeli bir karakter, evlat edinme için "örnek aday" olarak görülen bir kişi izlenimi veriyordu.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

Ancak mahkeme kararının ardından konuşan arkadaşları, onun aslında manipülatif, kontrolcü ve ilgi odağı olmayı seven biri olduğunu söyledi. Bir arkadaşı, "Herkesin karşısında mükemmel görünmeye çalışıyordu ama içinde karanlık bir taraf vardı" ifadelerini kullandı.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

HASTANE KAYITLARI ALARM VERMİŞTİ

Preston, ölümünden önce birkaç kez hastaneye götürüldü. İlk ziyaretinde başındaki morluklar dikkat çekti. Daha sonraki başvurularda da açıklanamayan yaralanmalar ve sağlık sorunları kayıtlara geçti.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

Ancak doktorlar, polis ve sosyal hizmetler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda olayların büyük kısmı kaza olarak değerlendirildi. Bu nedenle çocuk koruma mekanizması devreye girmedi.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

YETKİLİLER EN AZ SEKİZ FIRSATI KAÇIRDI

The Sun'ın aktardığı bilgilere göre soruşturmacılar, Preston'ın kurtarılabileceği en az sekiz farklı müdahale fırsatı bulunduğunu belirledi.

Mayıs ve Temmuz 2023 arasında yapılan sağlık kontrolleri, hastane ziyaretleri ve sosyal hizmet incelemelerinde çeşitli uyarı işaretleri görüldü. Ancak bunların hiçbiri çocuğun koruma altına alınmasına yol açmadı. Olay sonrası başlatılan inceleme, kurumların süreç boyunca nasıl hareket ettiğini araştırıyor.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

KORUYUCU AİLE DAHA ÖNCE ŞÜPHELENMİŞ

Mahkemede ifade veren koruyucu anne Sandra Cooper, Preston'ın yeni sapkın çifte verildikten kısa süre sonra içinde kötü bir his oluştuğunu anlattı.

Cooper, çocuğu görmekte zorlandığını ve bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündüğünü söyledi. Ancak bu endişeler resmi bir müdahaleye dönüşmedi.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

ÖLÜM GÜNÜ

27 Temmuz 2023'te Preston bilinçsiz halde hastaneye kaldırıldı. Jamie Varley, çocuğun banyoda yaşanan bir kazanın ardından fenalaştığını öne sürdü.

Ancak adli tıp incelemesi bu açıklamayı doğrulamadı. Uzmanlar, bebeğin vücudunda çok sayıda dış ve iç yaralanma bulunduğunu tespit etti. Preston, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

Bebeğin boğulma veya ağzına bir veya daha fazla cisim sokulması sonucu oluşan akut üst solunum yolu tıkanıklığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

VÜCUDUNDA 40'TAN FAZLA YARA İZİ

Savcı Peter Wright KC, Preston Kraliyet Mahkemesi'ndeki duruşmada, Preston'ın ölümünün, dört ay boyunca " sürekli kötü muameleye, cinsel istismara ve fiziksel saldırıya " maruz kaldığı bir dönemin sonunda gerçekleştiğini belirtmişti.

Duruşmada, Preston'ın vücudunda 40'tan fazla ayrı yaralanma izine rastlandığı belirtildi.

Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

MAHKEMEDE SUÇLU BULUNDULAR

Yedi hafta süren yargılamanın ardından jüri, Jamie Varley'i cinayet ve çocuğa ait müstehcen görüntülerin oluşturulması, bulundurulması ve dağıtılmasına ilişkin çok sayıda çocuk istismarı suçundan suçlu buldu. Partneri John McGowan-Fazakerley ise çocuğun ölümüne engel olmamak ve çeşitli istismar suçlarından mahkum edildi.

ŞİMDİ GÖZLER SOSYAL HİZMETLERDE

Kararın ardından kamuoyunda en çok tartışılan konu, sosyal hizmetler ve sağlık kurumlarının neden harekete geçmediği oldu.

Oldham Belediyesi ve ilgili kurumlar hakkında bağımsız bir inceleme başlatıldı. Soruşturma, Preston'ın ölümünün önlenip önlenemeyeceğine ve süreç boyunca hangi hataların yapıldığına odaklanacak.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İNGİLTERE