Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…

ARKADAŞLARINI YILLARCA KANDIRDI

The Sun'a göre Jamie Varley'nin arkadaşları ve çevresi onu yıllarca bambaşka biri olarak görmüş.

Arkadaşlarının ifadelerine göre Varley dışarıdan bakıldığında popüler bir öğretmen, çocuk sahibi olmayı çok isteyen biri, sosyal ve neşeli bir karakter, evlat edinme için "örnek aday" olarak görülen bir kişi izlenimi veriyordu.