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Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…
Evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattılar: Sapkın LGBT’li çiftin içinden canavar çıktı! 13 aylık Preston’a cinsel istismar, fiziksel şiddet…
İngiltere'yi sarsan davada, sosyal hizmetlerin "uygun çift" olarak onayladığı sapkın LGBT'li ikilinin evlat edindiği 13 aylık Preston'ın aylar boyunca sistematik istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Ölümünün ardından açılan davada korkunç detaylar bir bir gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:10