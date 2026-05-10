Trend Galeri Trend Dünya FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Yıllarca gizli tutulan FBI belgelerinde yer alan ifadeler infial yarattı. Sessiz hareket eden gizemli araçlar, nükleer bölgelerdeki şoke eden gözlemler ve araçlardan çıktığı öne sürülen küçük varlıklara ilişkin detaylar, dosyaların en çok konuşulan bölümü oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 10.05.2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2026 12:31
FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

ABD'de kamuoyuna açıklanan FBI belgeleri, UFO tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

İngiliz basınından The Sun gazetesinin aktardığı dosyalarda; UFO'lardan çıkan küçük boylu varlıklar, düşen araçlardan toplandığı öne sürülen gizemli metaller ve elektromanyetik sistemleri etkileyen cisimlerle ilgili şoke eden ifadeler yer aldı.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Belgelerdeki iddiaların büyük bölümünün tanık anlatımlarına ve dönemin raporlarına dayandığı belirtilirken, dosyalar özellikle "bilinmeyen metal" ve "mürettebat" detayları nedeniyle gündem oldu.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

"1965 UFO GÖZLEMLERİNİN ZİRVE YAPTIĞI YIL"

FBI tarafından incelenen raporlarda, 1965 yılının "en yoğun UFO gözlemlerinin yaşandığı dönemlerden biri" olduğu ifade edildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Dosyalarda dünyanın farklı bölgelerinden gelen çok sayıdaki ihbarın değerlendirildiği aktarılırken, tanıkların gökyüzünde sessiz şekilde hareket eden metalik araçlar (UFO) gördüğü belirtildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

"FANTASTİK HIZLARA" ULAŞABİLEN METALİK ARAÇLAR

İfadelerde bu cisimlerin havada uzun süre asılı kalabildiği, aniden yön değiştirebildiği, "fantastik hızlara" ulaşabildiği ve herhangi bir motor sesi çıkarmadığı iddia edildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Bazı tanıklar ise araçların alt kısmından parlak ışıklar çıkararak ani hızlanma yaptığını öne sürdü.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

"UFO'LARIN İNİŞ KALKIŞ YAPTIĞI BÖLGELERDE YANIK İZLERİ OLUŞTU"

Belgelerde yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri de UFO'ların kalkış yaptığı iddia edilen alanlarla ilgili oldu.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Bazı raporlarda, cisimlerin havalandığı bölgelerde toprağın yandığı veya kavrulmuş izler oluştuğu ileri sürüldü.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Dosyada ayrıca bazı UFO'ların çevredeki elektromanyetik sistemleri etkilediği öne sürüldü.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Tanık ifadelerine göre araçlara yaklaşılması durumunda elektronik cihazların bozulduğu, güç kaynaklarının etkilendiği ve elektromanyetik ekipmanlarda arızalar yaşandığı iddia edildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

"UFO'LAR NÜKLEER ARAŞTIRMA BÖLGELERİNDE GÖRÜLDÜ"

Belgelerde, çok sayıda UFO gözleminin özellikle atom ve füze araştırmalarının yapıldığı bölgelerde gerçekleştiği belirtildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Bu detay, dosyaların en çarpıcı bölümlerinden biri olarak öne çıktı. Çünkü UFO araştırmacıları yıllardır tanımlanamayan cisimlerin nükleer tesisler çevresinde daha sık görüldüğünü iddia ediyor.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

FBI raporunda da "birçok gözlemin atom ve füze araştırma alanlarından geldiği" ifadesine yer verildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

"UFO ENKAZINDAN GİZEMLİ METALLER TOPLANDI"

Belgelerde en çok tartışma yaratan başlıklardan biri ise UFO enkazlarından elde edildiği iddia edilen materyaller oldu.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Dosyada, en az üç farklı olayda düşen araçlardan parçalar toplandığı öne sürüldü.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

İncelendiği belirtilen materyaller arasında magnezyum alaşımları, saf magnezyum ve "olağanüstü sertlikte bilinmeyen bir metal" olduğu ifade edildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Özellikle son materyal hakkındaki detaylar dikkat çekti. Belgelerde söz konusu metalin içinde "binlerce 15 mikronluk metal küre" bulunduğu iddia edildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Ayrıca yüzeylerde mikro meteor çarpmasını andıran izlerin görüldüğü belirtildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Bu bölüm, UFO araştırmacıları tarafından "dünya dışı teknoloji" iddialarının merkezindeki detaylardan biri olarak gösterildi.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

"1 METRE BOYUNDA VARLIKLAR GÖRÜLDÜ"

Dosyalardaki en sansasyonel bölüm ise araçlardan çıktığı öne sürülen varlıklara ilişkin ifadeler oldu.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

FBI belgelerinde bazı tanıkların, UFO'lardan inen mürettebat gördüklerini anlattığı belirtildi.

Dosyada yer alan ifadeye göre söz konusu varlıklar yaklaşık 1 metre boyundaydı, uzay kıyafetini andıran giysiler giyiyordu ve kask benzeri başlıklar taşıyordu.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Belgede şu ifade yer aldı: "Bazı tanıklar, araçlardan inen mürettebat gördüklerini bildirdi."

Bu bölüm sosyal medyada ve UFO araştırmacıları arasında en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

"PARLAK METAL ARAÇLAR" DETAYI

Belgelerde UFO'ların görünümüne ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Tanık anlatımlarına göre araçlar parlak metal yüzeylere sahipti, yoğun ısı ve ışık yayıyordu, bazı durumlarda tanıklarda yanık hissi oluşturacak kadar sıcak olabiliyordu.

FBI arşivinden çıkan belge dünyayı ayağa kaldırdı: Uzay kıyafetli küçük varlıklar görüldü! ‘Nükleer bölgelerde ortaya çıktılar’

Renklerinin ise parlak beyaz, kırmızı, turuncu tonlarında görüldüğü aktarıldı.

Bazı araçların "kör edici derecede güçlü ışıklar" taşıdığı da öne sürüldü.