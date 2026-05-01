FIFA kongresinde tarihi rest: İsrailli temsilciye dünyanın gözü önünde soğuk duş! ‘Onun elini sıkmam’

FIFA sahnesinde tansiyon zirve yaptı. Filistin tarafı, İsrail temsilcisinin kongrede bulunmasının "işgal ve katliamın meşrulaştırılması" olarak niteledi. Tokalaşmayı reddederek Filistin'in diplomatik mücadelesini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.05.2026 12:15
Kanada'da düzenlenen FIFA Kongresi'nde Filistin ve İsrail temsilcileri arasında yaşanan gerilim, uluslararası spor arenasında siyasi krizin bir kez daha sahaya yansımasına neden oldu.

TOKALAŞMAYI REDDETTİ VE SAHNEDEN AYRILDI

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman ile aynı kürsüde yan yana durmayı ve tokalaşmayı reddetti.

"BU BİR MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ"

El Cezire'nin aktardığına göre olay, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun iki tarafı sahneye davet etmesiyle başladı. Infantino'nun Rajoub'u Suliman'a yaklaştırma girişimi sonuçsuz kaldı.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı, FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmadı | Video

Filistin tarafı, bu çağrıya sert tepki gösterdi. Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"İsrail'in faşizmini ve soykırımını aklamak için getirilen biriyle tokalaşamam. Biz acı çekiyoruz."

FİLİSTİN HEYETİNDEN INFANTİNO'YA TEPKİ

Gerilim üzerine yeniden söz alan Infantino, taraflara birlikte çalışma çağrısı yaptı:

"Birlikte çalışalım, çocuklara umut verelim. Bunlar karmaşık meseleler."

Ancak Filistin heyeti, bu yaklaşımın gerçekliği yansıtmadığını savundu. Shalabi, Rajoub'un konuşmasında uluslararası kuralların ihlal edildiğini uzun uzun anlattığını hatırlatarak, tokalaşma çağrısının bu mesajı gölgelediğini söyledi.

ASIL GERİLİM: BATI ŞERİA'DAKİ KULÜPLER

Kongredeki tartışmanın arka planında ise uzun süredir devam eden bir kriz bulunuyor. Filistin tarafı, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde faaliyet gösteren İsrail kulüplerinin, İsrail Futbol Federasyonu liglerinde yer almasına karşı çıkıyor.

Filistin Futbol Federasyonu, bu durumun FIFA statülerine aykırı olduğunu savunarak yaptırım talep ediyor.

FIFA'DAN SKANDAL 'EYLEMSİZLİK' KARARI

FIFA ise geçtiğimiz ay aldığı kararda İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını duyurdu.

Bu kararın ardından Filistin Futbol Federasyonu, konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı.

FİLİSTİN'İN DİPLOMATİK MÜCADELESİ

FIFA sahnesinde yaşanan tokalaşma krizi, Filistin tarafının spor üzerinden yürüttüğü diplomatik mücadeleyi gözler önüne serdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FIFA #İSRAİL #FİLİSTİN