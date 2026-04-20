Fransa Elon Musk’ın peşinde: X platformunda deprem! Algoritma, çocuk istismarı…

Paris Savcılığı'nın başlattığı soruşturmada Elon Musk ifadeye çağrıldı. X platformuna algoritma manipülasyonu, çocuk istismarı içerikleri ve yabancı müdahaleye zemin hazırlama suçlamaları yöneltildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.04.2026 11:20
Fransa basınında yer alan haberlere göre, algoritmalarını yabancı müdahalelere imkan verecek şekilde değiştirmek, insanlığa karşı suçlar ve çocuk istismarına yönelik içerikler bulundurmak gibi konulardan ABD merkezli sosyal medya şirketi X hakkında açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

MUSK İFADEYE ÇAĞRILDI

Paris Savcılığı 2025 yılında başlatılan soruşturma kapsamında X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın bugün, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino'nun ise 24 Nisan için ifadeye çağrıldığını bildirdi.

Savcılık, Elon Musk'ın ifade vermeye gelmemesinin soruşturmanın işleyişini etkilemeyeceğini kaydetti.

X'İN PARİS'TEKİ OFİSLERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, hakkında farklı şikayetler bulunan X platformuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Savcılığı, şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında X'in Paris ofislerinde Şubat 2026'da arama yapılmış, bu durum Musk tarafından tepkiyle karşılanmıştı.