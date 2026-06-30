Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

Son Dakika: Yunanistan merkezli Pentapostagma, Fransa ile Türkiye arasında SAMP/T hava ve füze savunma sistemi konusunda NATO Zirvesi öncesinde anlaşma açıklanabileceğini öne sürdü. Haberde, Türkiye'nin sistemi "Çelik Kubbe" hava savunma mimarisinin en üst katmanı olarak kullanmayı hedeflediği, teknoloji transferi ve ortak üretim talep ettiği belirtilirken, olası anlaşmanın Yunanistan'ın güvenlik dengelerini olumsuz etkileyeceği ve Atina'nın buna karşı daha sert tutum alması gerektiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:32
SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

Yunanistan merkezli Pentapostagma'ya göre, Fransa ile Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde SAMP/T hava ve balistik füze savunma sistemi konusunda bir anlaşma duyurmaya hazırlanıyor. Haberde, Türkiye'nin Fransız lisansı altında modern füze savunma sistemleri edinmesinin, Yunanistan ile Fransa arasındaki askeri iş birliğine "büyük darbe" niteliği taşıyacağı öne sürüldü.

SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

Pentapostagma'nın aktardığına göre, Ankara ile Paris arasında SAMP/T sisteminin satın alınması ve ortak üretimine ilişkin müzakereler son dönemde hız kazandı.

SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

ÇELİK KUBBE'NİN EN ÜST KATMANI

Habere göre Türkiye, SAMP/T sistemini "Çelik Kubbe" olarak adlandırılan çok katmanlı ulusal hava savunma mimarisinin en üst ve stratejik katmanı olarak kullanmayı planlıyor. Haberde, sistemin gelişmiş balistik tehditler ile seyir füzelerine karşı görev yapacağı, böylece yerli hava savunma sistemleri Hisar ve Siper'in kapsayamadığı alanları tamamlayacağı ifade edildi.

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SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

Pentapostagma, Ankara'nın sistemi yerli komuta ve kontrol (C2) ağına tam entegre edebilmek amacıyla teknoloji transferi, yerel üretim ile kaynak kodu ve geliştirme süreçlerine erişim talep ettiğini ileri sürdü. Haberde, Türkiye'nin bu taleplerini İtalya üzerinden Eurosam konsorsiyumuna, yani MBDA ve Thales'e ilettiği belirtildi.

SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

2019'DAN BERİ DURAN SÜREÇ YENİDEN HIZLANDI

Habere göre, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları nedeniyle 2019 yılında askıya alınan siyasi süreçte son dönemde yumuşama yaşanıyor. Pentapostagma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuyu doğrudan görüştüğünü iddia ederken, Ankara'nın NATO'nun güneydoğu kanadının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığını yazdı.

SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

NATO'NUN KONYA KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Yunanistan merkezli Pentapostagma'ya göre, NATO da olası anlaşma öncesinde dikkat çekici bir adım attı. Haberde, İttifak'ın Konya'daki 3. Ana Jet Üssü'ne İtalyan SAMP/T hava savunma sisteminin konuşlandırılmasını onayladığı ve uygulamaya aldığı belirtilerek, bunun NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmeye yönelik Daimi Savunma Planı kapsamında gerçekleştirildiği öne sürüldü.

SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

ZİRVEDE ÇERÇEVE ANLAŞMA BEKLENTİSİ

Pentapostagma'nın haberine göre, taraflar arasında henüz resmi satın alma sözleşmesi imzalanmış değil. Ancak, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ilk gününün "Savunma Sanayi Günü" olarak planlandığı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları ve mutabakat zaptlarının (MoU) imzalanacağını duyurduğu aktarıldı.

SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

"YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERMELİ"

Haberin sonunda Pentapostagma, Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin güçlenmesinin Yunanistan açısından güvenlik risklerini artıracağını ileri sürdü. Yunan gazetesi, Türkiye'nin askeri kapasitesindeki artışın gelecekte bölgede yeni askeri operasyonlara zemin hazırlayabileceğini iddia ederek, Atina yönetiminin Türkiye'ye silah sağlayan müttefik ülkelere karşı daha sert tutum alması gerektiğini savundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #ATİNA #NATO ZİRVESİ #TÜRKİYE #FRANSA #ÇELİK KUBBE