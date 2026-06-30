Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

SON DAKİKA| Fransa’nın Yunanistan’a ihanet iddiası sızdırıldı! Dikkat çeken ‘Çelik Kubbe’ detayı

Son Dakika: Yunanistan merkezli Pentapostagma, Fransa ile Türkiye arasında SAMP/T hava ve füze savunma sistemi konusunda NATO Zirvesi öncesinde anlaşma açıklanabileceğini öne sürdü. Haberde, Türkiye'nin sistemi "Çelik Kubbe" hava savunma mimarisinin en üst katmanı olarak kullanmayı hedeflediği, teknoloji transferi ve ortak üretim talep ettiği belirtilirken, olası anlaşmanın Yunanistan'ın güvenlik dengelerini olumsuz etkileyeceği ve Atina'nın buna karşı daha sert tutum alması gerektiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:32