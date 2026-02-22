Trend
Galeri
Trend Dünya
Gazze'de enkaz ortasında en acı iftar! Filistinliler Ramazan'ı bombalar ve soğukla karşıladı
Gazze'de enkaz ortasında en acı iftar! Filistinliler Ramazan'ı bombalar ve soğukla karşıladı
Gazze'de Ramazan ayı bu yıl da bombaların gölgesinde geçiyor. İsrail saldırıları nedeniyle çocuklar iftar ezanı yerine patlamaları duyarken, aileler çadırlarda ve yıkık evlerin enkazında ibadet etmeye çalışıyor. Savaşın yıkıcı etkisi altındaki Filistinliler, kutsal ayı ağır insani kriz koşullarında karşılıyor. Temiz su, gıda ve barınma imkanlarının kısıtlı olduğu bölgede, Müslümanlar inançlarını ayakta tutmak için mücadele ediyor.
Giriş Tarihi: 22.02.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 06:47