Gazze’de enkaz ortasında en acı iftar! Filistinliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı

Filistin halkının Gazze Şeridi'nde bu yıl mübarek ramazan ayına son derece ağır bir insani ve güvenlik tablosu altında girdiğini belirten Sevabite, "Süregelen savaşın etkileri, devam eden abluka ve altyapıda meydana gelen geniş çaplı yıkım; aslında sükûnet, maneviyat ve toplumsal dayanışma ayı olması gereken bir dönemin gerekleriyle çakışıyor" ifadelerini kullandı.



