Trend Galeri Trend Dünya Gazze'de enkaz ortasında en acı iftar! Filistinliler Ramazan'ı bombalar ve soğukla karşıladı

Gazze'de enkaz ortasında en acı iftar! Filistinliler Ramazan'ı bombalar ve soğukla karşıladı

Gazze'de Ramazan ayı bu yıl da bombaların gölgesinde geçiyor. İsrail saldırıları nedeniyle çocuklar iftar ezanı yerine patlamaları duyarken, aileler çadırlarda ve yıkık evlerin enkazında ibadet etmeye çalışıyor. Savaşın yıkıcı etkisi altındaki Filistinliler, kutsal ayı ağır insani kriz koşullarında karşılıyor. Temiz su, gıda ve barınma imkanlarının kısıtlı olduğu bölgede, Müslümanlar inançlarını ayakta tutmak için mücadele ediyor.

HARUN SEKMEN
Giriş Tarihi: 22.02.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 06:47
İşgal altındaki Gazze, ramazana yine bombardımanların, yıkımın ve belirsizliğin gölgesinde girdi. Gazze'de görüştüğümüz, Dr. İsmail İbrahim es-Sevabite, yaşadıkları psikolojik çöküşü SABAH'a anlattı.

Filistin halkının Gazze Şeridi'nde bu yıl mübarek ramazan ayına son derece ağır bir insani ve güvenlik tablosu altında girdiğini belirten Sevabite, "Süregelen savaşın etkileri, devam eden abluka ve altyapıda meydana gelen geniş çaplı yıkım; aslında sükûnet, maneviyat ve toplumsal dayanışma ayı olması gereken bir dönemin gerekleriyle çakışıyor" ifadelerini kullandı.

SEVİNÇ VE ACI BİR ARADA

Sevabite, "Gazze'de ramazan artık geçmişteki gibi bir sevinç ve kutlama mevsimi olmaktan çıkmış durumda. İbadet ile günlük acılara sabretmenin iç içe geçtiği bir zamana dönüşmüş halde.

Pek çok aile, ayın ibadetlerini barınma merkezlerinde, çadırlarda ya da yıkılmış evlerinin enkazı arasında yerine getiriyor.

Buna rağmen dini ve toplumsal değerlere güçlü bir bağlılık sürüyor.

En zor şartlar altında dahi asgari düzeyde ramazan atmosferini koruma çabası, direnişin ve kimliğe sahip çıkmanın bir ifadesi olarak öne çıkıyor.

Çocuklarımız iftar ezanını değil patlamaları duyuyor" dedi.

"Ramazana girerken Gazze'deki psikolojik durum; acı ile direniş, büyük kayıplar ile hayata tutunma ısrarı arasında sıkışmış karmaşık bir tabloyu yansıtıyor" diyen Sevabite, "Bu, sayılarla özetlenemeyecek bir günlük mücadele; insanların tüm zorluklara rağmen anlamı ve onuru koruma çabasının somutlaşmış hâlidir" şeklinde konuştu.

Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, içerisinde yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım malzemesi ve 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemesinin bulunduğu "21. İyilik Gemisi" Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'Yİ BOMBALIYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarına göre İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ordunun kontrol ve konuşlanma bölgeleri içinde yer alan Beni Suheyla kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar, İsrail donanmasının Han Yunus açıklarında denizden yoğun ateş açmasıyla eş zamanlı yapıldı.

İsrail topçuları da ateşkes anlaşması uyarınca ordunun kontrolünde olan Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı.

İsrail zırhlı araçlarından Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda kalan bölgelere yoğun ateş açıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 611 kişi hayatını kaybederken, 1630 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 171 bin kişiden fazlası yaralandı.