Gizli projede yer alan araştırmacıdan tüyler ürperten açıklamalar: UFO enkazlarından 4 uzaylı türü çıktı! ‘Konuşursam beni öldürürler’

CIA bağlantılı eski araştırmacının ortaya attığı iddialar dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin yıllardır gizlice topladığı UFO enkazlarında farklı "insan dışı varlıkların" bulunduğu öne sürülürken, projeye yakın isimlerin konuşmaktan korktuğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2026 13:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 13:35
İngiliz basınından Daily Express dikkat çeken bir UFO iddiasını gündeme getirdi. Express'in haberine göre CIA tarafından fonlanan eski araştırmacı Dr. Hal Puthoff, ABD'nin düşen UFO enkazlarından "en az dört farklı uzaylı türüne" ait bulgular elde ettiğini öne sürdü. İddialar, kısa sürede dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"EN AZ DÖRT FARKLI TÜR BULUNDU"

89 yaşındaki Dr. Hal Puthoff, yapımcı Dan Farah ile birlikte katıldığı "The Diary of a CEO" adlı podcast yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar Pentagon'un gizli projelerinde görev aldığı belirtilen Puthoff, UFO kazalarına ilişkin bazı kurtarma operasyonlarına dahil olan kişilerle görüştüğünü söyledi.

Puthoff açıklamasında, "Kurtarma çalışmalarında yer alan kişiler en az dört ayrı tür olduğunu söyledi. Ben doğrudan erişim sağlamadım ancak konuştuğum kişilere inanıyorum" ifadelerini kullandı.

YILLARCA GİZLİ PROJELERDE ÇALIŞTI

Dr. Puthoff'un sıradan bir isim olmadığı vurgulandı. Eski araştırmacının, Pentagon'un gelişmiş hava ve silah sistemleri üzerine yürüttüğü Advanced Aerospace Weapon System Applications Program kapsamında danışmanlık yaptığı belirtildi.

Yıllardır UFO araştırmaları ve gelişmiş havacılık teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten Puthoff'un açıklamaları, özellikle ABD'de uzun süredir tartışılan "gizli UFO programları" iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

"BAZILARI KONUŞURSA ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Podcast yayınına katılan yönetmen Dan Farah da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Farah'ın bu yıl yayınlanan "Age of Disclosure" adlı belgeselinde, tanımlanamayan hava olayları ve ABD hükümetinin olası gizli programları ele alınıyor.

Farah, özel görüşmeler yaptığı bazı kaynakların kamuoyu önüne çıkmaktan korktuğunu söyledi. Hatta bir kaynağın son anda röportajdan vazgeçtiğini belirten yönetmen, kişinin "konuşursa hayatını kaybedeceğinden korktuğunu" belirtti.

KONGRE'DEKİ UFO İFADESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Söz konusu açıklamalar, 2023 yılında eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat görevlisi David Grusch'un Kongre'de verdiği ifadeleri yeniden gündeme getirdi.

Grusch, ABD hükümetinin UFO kazalarından elde edilen "insan dışı biyolojik materyallere" sahip olduğunu öne sürmüş ve bu açıklamalar dünya çapında büyük tartışma yaratmıştı.

O dönem ABD ordusu ve istihbarat kurumları içinde gizli kurtarma programları yürütüldüğü iddiaları uzun süre konuşulmuştu.

