Hamaney suikastının iç yüzü: İşte yerini böyle tespit ettiler

İngiltere'nin prestijli gazetelerinden Financial Times'a göre İsrail, İran lideri Ali Hamaney'in yerini Tahran'daki trafik kameralarını ele geçirerek tespit etti ve Destansı Öfke Operasyonu sırasında korumaların iletişimini "meşgul sinyali" yöntemiyle keserek güvenlik çemberini deldi. Haberde İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ve Unit 8200'ün yapay zeka destekli analizleri ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) saha teyidi sonrası, Hamaney ve 48 üst düzey ismin toplantıda olduğu belirlenerek hedefin yaklaşık 30 hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.03.2026 15:44
Financial Times gazetesi İran lideri Ali Hamaney'in İsrail istihbaratı tarafından yerinin nasıl tespit edildiğine ve öldürüldüğüne dair çarpıcı analize yer verdi.

İsrail, İran lideri Ali Hamaney'in yerini tespit etmek için Tahran'daki trafik kameralarını hackledi ve saldırı anında koruma ekibinin iletişimini "meşgul sinyali" yöntemiyle kesti. Gazete, "Epic Fury" (Destansı Öfke) adı verilen operasyonun istihbarat ayağına ilişkin çarpıcı ayrıntıları yayımladı.

Gazeteye konuşan üst düzey kaynaklar, İran'ın başkenti Tahran'ın yüksek güvenlikli bölgelerinden Pasteur Caddesi'ndeki koruma zafiyetini gün yüzüne çıkardı.

TRAFİK KAMERALARI MOSSAD'IN AĞINA DÜŞTÜ

Habere göre İran yönetiminin güvenlik amacıyla protestocuları ve muhalifleri izlemek için kullandığı trafik kameraları, yıllar önce Mossad tarafından ele geçirilip hacklendi.

İki farklı kaynağın aktardığına göre elde edilen görüntüler şifrelenerek Tel Aviv'deki sunuculara iletildi. İsrail istihbaratı, belirli bir açıdan Hamaney'in koruma araçlarının park ettiği noktayı gören bir kamerayı merkezine alarak koruma ekibinin yaşam tarzını tespit etti.

YAPAY ZEKA VE GELİŞMİŞ ALGORİTMALAR KULLANILDI

İran lideri Hamaney'in korumalarının ev adresleri, çalışma saatleri, güzergahları yapay zeka ve gelişmiş algoritmalar kullanılarak tek tek dosyalandı.

"TAHRAN'I TEL AVİV KADAR İYİ TANIYORDUK"

İngiltere merkezli Financial Times'a konuşan bir İsrail istihbarat yetkilisi, Tahran'a çok iyi derecede hakim olduklarını ifade ederek, "Biz Tahran'ı, Kudüs'ü bildiğimiz kadar iyi tanıyorduk. Bir yeri büyüdüğünüz sokak kadar iyi bildiğinizde, orada yerinde olmayan en ufak bir şeyi anında fark edersiniz" sözlerine yer verdi.

HAMANEY'İN YERİNİ KESİN OLARAK TESPİT ETTİK

İsrailli yetkili, Unit 8200 (sinyal istihbaratı) ile Mossad saha elemanlarından gelen verilerin, Hamaney'in o Cumartesi sabahı ofisinde olacağını ve kendisine kimlerin eşlik edeceğini kesin olarak belirlediğini söyledi.

"MEŞGUL SİNYALİ" İLE İLETİŞİM SABOTAJI

Operasyonun en dikkat çekici teknik ayrıntılarından birinin iletişim sabotajı olduğu vurgulandı. Habere göre İsrail ve ABD, Pasteur Caddesi çevresindeki baz istasyonlarını dijital olarak manipüle etti.

KORUMALAR MEŞGUL HAT TAKTİĞİYLE DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Haberde saldırı anında korumaların dış dünyadan uyarı almasını engellemek için yetkililere ulaşmaya çalışan kişilerin karşısına "hat meşgul" (busy signal) engeli çıkarıldı. Böylece dış bağlantıların geçici olarak devre dışı bırakıldığı belirtildi.

CIA KARARI VE 30 HASSAS MÜHİMMAT

Operasyon öncesinde son kararın Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) saha kaynaklarından geldiği ifade edilen haberde, Hamaney ve 48 üst düzey liderin toplantıda bulunduğunun kesin olarak tespit edilmesi üzerine İsrail jetlerinin hedefi yaklaşık 30 hassas mühimmatla vurduğu belirtildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere, bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

İRAN KIZILAYI: ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 787'YE YÜKSELDİ

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 232 kişi artarak 787'ye yükseldiğini duyurdu. Tesnim Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi. Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılayı tarafından, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.