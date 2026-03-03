Hamaney suikastının iç yüzü: İşte yerini böyle tespit ettiler

"TAHRAN'I TEL AVİV KADAR İYİ TANIYORDUK"

İngiltere merkezli Financial Times'a konuşan bir İsrail istihbarat yetkilisi, Tahran'a çok iyi derecede hakim olduklarını ifade ederek, "Biz Tahran'ı, Kudüs'ü bildiğimiz kadar iyi tanıyorduk. Bir yeri büyüdüğünüz sokak kadar iyi bildiğinizde, orada yerinde olmayan en ufak bir şeyi anında fark edersiniz" sözlerine yer verdi.