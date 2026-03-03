Hamaney suikastının iç yüzü: İşte yerini böyle tespit ettiler

İngiltere'nin prestijli gazetelerinden Financial Times'a göre İsrail, İran lideri Ali Hamaney'in yerini Tahran'daki trafik kameralarını ele geçirerek tespit etti ve Destansı Öfke Operasyonu sırasında korumaların iletişimini "meşgul sinyali" yöntemiyle keserek güvenlik çemberini deldi. Haberde İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ve Unit 8200'ün yapay zeka destekli analizleri ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) saha teyidi sonrası, Hamaney ve 48 üst düzey ismin toplantıda olduğu belirlenerek hedefin yaklaşık 30 hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi.