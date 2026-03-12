Trend Galeri Trend Dünya Hamaney’in güncel durumu ortaya çıktı: ABD saldırısında İran’ın yeni lideri de hedef oldu

ABD basınına göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bombardımanının ilk gününde düzenlenen hava saldırısında ayağının kırılması ve yüzünde oluşan kesikler nedeniyle yaralandı. Kaynaklar, Hamaney'in sol gözünün çevresinde morluk bulunduğunu ve yaralanmasına rağmen güvende olduğunu belirtirken, İran devlet medyasının liderin sınırlı arşiv görüntülerini ve yapay zeka ile üretilmiş görüntüleri yoğun şekilde kullandığı ifade edildi. İran dışında uzun süre düşük profilli bir figür olan Hamaney'in, Devrim Muhafızları ile yakın ilişkileri ve sert çizgisiyle biliniyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:31