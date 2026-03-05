Trend Galeri Trend Dünya Hamaney’in yerine kim geçecek? En güçlü aday belli oldu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından, oğlu Mücteba Hamaney İran'da olası halefler arasında en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Al Jazeera'ya göre yıllardır dini liderin iç çevresinde etkili bir figür olan ve özellikle İran Devrim Muhafızları Ordusu ile yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen Hamaney'in liderliğe yükselmesi, İran yönetiminde sert çizginin güçlenmesi ve kısa vadede Batı ile müzakere ihtimalinin zayıflaması anlamına gelebilir. Ancak yeni dini liderin ne zaman ve nasıl belirleneceği belirsizliğini korurken, İran yasalarına göre bu kararı din adamlarından oluşan Uzmanlar Meclisi verecek.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 13:07