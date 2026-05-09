İngiliz basını Ankara’nın başarısını yazdı: “Türkiye bu tür silahları geliştirebilen az sayıdaki ülkelerden”, “ABD anakarasına ulaşabilecek kapasitede”

İngiltere merkezli Financial Times'a göre Türkiye, İstanbul'da düzenlenen savunma fuarında 6 bin kilometre menzile ve 3 ton savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni kıtalararası balistik füzeyi "Yıldırımhan"ı tanıtarak stratejik caydırıcılığını yeni bir seviyeye taşıdı. Ses hızının 25 katına ulaşabildiği belirtilen füze, Türkiye'yi bu alanda sınırlı sayıdaki ülkeler arasına sokmaya hazırlanıyor. Financial Times, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisinin Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde kritik rol oynadığını, İngiltere ve Almanya gibi NATO müttefiklerinin de Ankara'nın üretim kapasitesini Avrupa güvenliği açısından stratejik önemde gördüğünü aktardı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 09.05.2026 16:00
Türkiye, ABD anakarasına ulaşabilecek kapasitede olduğu belirtilen yeni kıtalararası balistik füzeyi "Yıldırımhan"ı İstanbul'da düzenlenen savunma sanayi fuarında tanıttı. Ses hızının 25 katına kadar ulaşabildiği ve 3 bin kilogramlık savaş başlığını 6 bin kilometre menzile taşıyabildiği belirtilen füze, Türkiye'yi bu tür stratejik silahları geliştirebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşımaya hazırlanıyor.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ANKARA'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Türkiye'nin yeni füze sistemini, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek kritik NATO liderler zirvesi öncesinde kamuoyuna sunması, Ankara'nın askeri kapasitesini müttefiklerine ve rakiplerine göstermeye yönelik önemli bir hamle olarak değerlendirildi.

Financial Times'a göre, ABD ve İsrail'in İran'la yürüttüğü savaşın bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden şekillendirmesi, Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artırma yönündeki stratejik hedeflerini daha da hızlandırdı.

Savunma Bakanı Yaşar Güler, Salı günü düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, "Bunu yalnızca caydırıcılık amacıyla kullanmayı amaçlıyoruz. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, tereddüt etmeden ve en etkili şekilde konuşlandıracağımızdan kimse şüphe duymasın" ifadelerini kullandı.

LABORATUVAR TESTLERİ TAMAMLANDI

Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, "3 ton savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip Yıldırımhan füze sisteminin laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı ve saha testleri devam ediyor" denildi. Açıklama, Türkiye'nin stratejik füze teknolojilerinde yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.

Habere göre, Yıldırımhan'ın ilan edilen menzili ve taşıma kapasitesi, onu yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte caydırıcılık sağlayabilecek bir sistem haline getiriyor.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi son yıllarda ülkeyi dünyanın en büyük 11'inci silah ihracatçısı konumuna taşıdı.

Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya silah desteğini sürdürürken ve azalan savunma stoklarını yenilemekte zorlanırken, Türk savunma şirketleri zırhlı araçlardan savaş gemilerine, insansız hava araçlarından mühimmata kadar geniş bir yelpazede üretim yapmayı sürdürüyor. Financial Times'a göre, Türkiye'nin mevcut üretim kapasitesi, Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde kritik bir rol üstlenmesine neden oldu.

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİNE STRATEJİK VURGU

İngiltere ve Almanya başta olmak üzere önemli NATO müttefikleri, Türkiye'nin savunma sanayi altyapısını Avrupa güvenliği açısından vazgeçilmez unsurlardan biri olarak değerlendiriyor. Ankara'nın geliştirdiği yeni nesil füze sistemleri ve artan üretim gücü, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel güvenlik denklemindeki ağırlığını da artırıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FİNANCİAL TİMES #TÜRKİYE #NATO #ABD