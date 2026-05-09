Trend Galeri Trend Dünya İngiliz basını Ankara’nın başarısını yazdı: “Türkiye bu tür silahları geliştirebilen az sayıdaki ülkelerden”, “ABD anakarasına ulaşabilecek kapasitede”

İngiliz basını Ankara’nın başarısını yazdı: “Türkiye bu tür silahları geliştirebilen az sayıdaki ülkelerden”, “ABD anakarasına ulaşabilecek kapasitede”

İngiltere merkezli Financial Times'a göre Türkiye, İstanbul'da düzenlenen savunma fuarında 6 bin kilometre menzile ve 3 ton savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni kıtalararası balistik füzeyi "Yıldırımhan"ı tanıtarak stratejik caydırıcılığını yeni bir seviyeye taşıdı. Ses hızının 25 katına ulaşabildiği belirtilen füze, Türkiye'yi bu alanda sınırlı sayıdaki ülkeler arasına sokmaya hazırlanıyor. Financial Times, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisinin Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde kritik rol oynadığını, İngiltere ve Almanya gibi NATO müttefiklerinin de Ankara'nın üretim kapasitesini Avrupa güvenliği açısından stratejik önemde gördüğünü aktardı.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 16:00