Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

Son Dakika: İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, Batı'nın yeniden silahlanması ve değişen güvenlik dengeleri Türkiye'nin savunma sanayisine yeni fırsatlar sunarken, Türkiye savunma ihracatını iki yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyor. Son yıllarda özellikle insansız hava araçları alanında küresel ölçekte öne çıkan Türkiye'nin savunma ihracatı 2021'den bu yana üç kattan fazla artarak 10 milyar dolara ulaştı. Avrupa'nın güvenlik politikalarını yeniden şekillendirdiği dönemde Ankara, NATO zirvesi ve ortak üretim projeleri aracılığıyla Batı pazarlarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Giriş Tarihi: 06.06.2026 17:16 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 17:19
SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

Reuters'a göre, Batı'nın yeniden silahlanması ve küresel güvenlik ittifaklarının yeniden şekillenmesi, Türkiye'nin savunma ihracatında yeni fırsatlar yaratıyor. Devlet yatırımlarının yirmi yılı aşkın süredir devam etmesiyle Türkiye, insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat alanında önemli bir ihracatçı konumuna gelirken, bu ivmeyi daha da artırmayı hedefliyor.

SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

Bir dönem yabancı silah üreticilerine büyük ölçüde bağımlı olan Türkiye, bugün başta Körfez ülkeleri, Afrika, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgeleri olmak üzere yaklaşık 40 ülkeye savunma ürünleri tedarik ediyor. Alıcı ülkeler, Türk savunma ürünlerini alternatiflerine kıyasla daha düşük maliyetli, daha hızlı teslim edilen ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir sistemler olarak değerlendiriyor.

SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

AVRUPA GÜVENLİK POLİTİKALARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Habere göre, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa ülkeleri güvenlik bağımlılıklarını yeniden gözden geçirirken, ABD'nin güvenlik garantilerinin geleceğine ilişkin soru işaretleri de arttı. Bu süreçte birçok NATO müttefiki, Türkiye'yi yalnızca ittifakın güneydoğu kanadındaki stratejik bir güç olarak değil, aynı zamanda önemli bir savunma sanayi ortağı olarak görmeye başladı.

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SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

Ankara, gelecek ay ABD Başkanı Donald Trump ve diğer NATO liderlerini ağırlayacağı zirvenin özellikle Avrupa Birliği pazarında silah satışlarının ve ortak üretim projelerinin artırılmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyor.

SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

SAVUNMA İHRACATI ÜÇ KATIN ÜZERİNDE ARTTI

Reuters'ın ticaret verilerine ilişkin incelemesine göre, Türk savunma ihracatı, 2021 yılından bu yana üç katın üzerinde artarak geçen yıl 10 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 3,7'sini oluşturdu. Aynı dönemde Avrupa ve ABD'ye yapılan savunma ihracatı ise yaklaşık dört kat artarak 5,6 milyar dolara yükseldi.

SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

HEDEF İKİ YIL İÇİNDE İHRACATI İKİYE KATLAMAK

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye, savunma ihracatını iki yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyor. Yetkililer, elde edilecek gelirlerin borç yükünün azaltılmasına ve yeni savunma projelerinin finansmanına katkı sağlayacağını belirtiyor.

SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

Hudson Enstitüsü'nde görev yapan kıdemli bir araştırmacı, Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları başta olmak üzere gelişmiş savunma sistemlerinin ihracatında "büyük bir atılım" gerçekleştirdiğini ifade etti.

SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

TÜRKİYE KÜRESEL İHA PAZARINDA ÖNE ÇIKIYOR

İngiltere merkezli Reuters'a göre Türkiye, dünya genelinde kullanılan silahlı insansız hava araçlarının yaklaşık yüzde 65'ini tedarik ediyor ve aynı zamanda önemli bir mühimmat ihracatçısı olarak öne çıkıyor. Türkiye ayrıca fırkateynler, uçak gemileri, hava savunma sistemleri ve zırhlı araçlar geliştiriyor veya üretmeyi planlıyor. Endonezya, geçen yıl geliştirme aşamasında bulunan 48 adet Türk savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.

SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

NATO TOPLANTISINDA SAVUNMA SANAYİSİ GÜNDEMİN MERKEZİNDE OLACAK

Türk yetkililer, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO toplantısında savunma sanayisinin ana gündem maddelerinden biri olacağını belirtiyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise toplantı kapsamında düzenlenecek savunma sanayi forumunun, NATO tarihindeki en kapsamlı forum olacağını açıkladı.

SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

KÜRESEL ASKERİ HARCAMALAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü verilerine göre, küresel askeri harcamalar 2025 yılına kadar olan beş yıllık dönemde yüzde 24 artışla yaklaşık 2,9 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu artışın yüzde 75'i Avrupa kaynaklı oldu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#NATO #AVRUPA #ANKARA #TÜRKİYE #SAVUNMA SANAYİ