SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

Son Dakika: İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, Batı'nın yeniden silahlanması ve değişen güvenlik dengeleri Türkiye'nin savunma sanayisine yeni fırsatlar sunarken, Türkiye savunma ihracatını iki yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyor. Son yıllarda özellikle insansız hava araçları alanında küresel ölçekte öne çıkan Türkiye'nin savunma ihracatı 2021'den bu yana üç kattan fazla artarak 10 milyar dolara ulaştı. Avrupa'nın güvenlik politikalarını yeniden şekillendirdiği dönemde Ankara, NATO zirvesi ve ortak üretim projeleri aracılığıyla Batı pazarlarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.