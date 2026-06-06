SON DAKİKA|İngiliz basını Ankara’nın dev gücünü mercek altına aldı: Avrupa’nın savunma lokomotifi Türkiye

Bir dönem yabancı silah üreticilerine büyük ölçüde bağımlı olan Türkiye, bugün başta Körfez ülkeleri, Afrika, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgeleri olmak üzere yaklaşık 40 ülkeye savunma ürünleri tedarik ediyor. Alıcı ülkeler, Türk savunma ürünlerini alternatiflerine kıyasla daha düşük maliyetli, daha hızlı teslim edilen ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir sistemler olarak değerlendiriyor.