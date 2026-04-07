İngiliz basınından çarpıcı iddia: İran lideri Ali Hamaney'in yerini yazdılar

İngiliz basınından çarpıcı iddia: İran lideri Ali Hamaney’in yerini yazdılar

İngiliz basınına sızan istihbarat notlarına göre İran lideri Ali Hamaney'in ülkenin Kum kentinde tedavi altında olduğu ve karar alma süreçlerinden tamamen koptuğu öne sürüldü.

AA
Giriş Tarihi: 07.04.2026 11:59
İngiliz "The Times" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail istihbaratına dayanan bir değerlendirme notuna göre, İran lideri Mücteba Hamaney'in İran'ın Kum kentinde tedavi altında olduğu ve ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığı iddia edildi.

"BİLİNCİ KAPALI AĞIR YARALI"

Haberde, Körfez ülkeleriyle de paylaşılan söz konusu notta, "bilinci kapalı olan Mücteba Hamaney'in ağır sağlık durumu nedeniyle Kum'da tedavi gördüğü ve karar alma süreçlerine katılamadığı" öne sürüldü.

AYNI BÖLGEDE ESKİ İRAN LİDERİ İÇİN MEZAR PLANI

Aynı değerlendirme notunda, hayatını kaybeden eski lider Ali Hamaney için ülkenin dini merkezi sayılan Kum'da türbe hazırlığı yapıldığı ve birden fazla mezar alanı planlandığı iddia edildi.

BABASININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIDA YARALANDI

İran lideri Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırısında ağır yaralandığı öne sürülen haberde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile İran'ın Washington'daki temsilciliğinden konuya ilişkin yorum talep edildiği, ancak henüz resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı.

İRAN'DAN "SAĞLIĞI İYİ DURUMDA" ÇIKIŞI

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in güvenlik endişelerinden dolayı ortaya çıkmadığını söylemişti.

İran liderinin ülkeyi yönetmeye devam ettiğini vurgulayan Bahreini, Hamaney'in sağlığının da oldukça iyi olduğunu ifade etmişti.