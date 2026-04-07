İngiliz basınından çarpıcı iddia: İran lideri Ali Hamaney’in yerini yazdılar

İngiliz "The Times" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail istihbaratına dayanan bir değerlendirme notuna göre, İran lideri Mücteba Hamaney'in İran'ın Kum kentinde tedavi altında olduğu ve ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığı iddia edildi.