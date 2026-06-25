Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

Son Dakika: ABD ile İran arasında varılan anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıllardır Washington üzerindeki etkisine dayanan siyasi gücünü zayıflatırken, İsrail liderini hem uluslararası alanda hem de iç politikada daha kırılgan bir konuma sürüklüyor. Analistler ve eski diplomatlar, Trump yönetiminin İran'la diplomatik çözümü tercih ederek İsrail'in itirazlarını geri plana ittiğini, Netanyahu'nun ise İran ve Hizbullah'a karşı sert tutumunu sürdürmek isterken Washington ile görüş ayrılıklarının derinleştiğini belirtiyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 10:54
SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, ABD ile İran arasında varılan anlaşma yalnızca İsrail'in bölgesel stratejisini değil, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yıllardır Washington üzerindeki etkisine dayanan siyasi gücünü de zayıflatıyor. İran savaşı Netanyahu'nun beklediği stratejik ve siyasi kazanımları sağlayamazken, ABD-İran anlaşması İsrail Başbakanı'nın bölgesel nüfuzunu ve siyasi mirasını sorgulatan bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

NETANYAHU'NUN İRAN KONUSUNDAKİ ETKİSİ TARTIŞMA KONUSU HALİNE GELDİ

Habere göre analistler, eski ABD yetkilileri ve diplomatlar, ABD-İran anlaşmasının en büyük mağdurunun İsrail'in İran stratejisinden çok, Binyamin Netanyahu'nun yıllardır inşa ettiği siyasi marka olabileceğini değerlendiriyor.

SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

Reuters'a göre Netanyahu, uzun yıllar boyunca Washington'ın İran politikasını etkileyebilen ve ABD yönetimlerini kendi çizgisine yaklaştırabilen bir lider olarak öne çıkmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda İsrail'in itirazlarını giderek daha fazla bir engel olarak görmesi nedeniyle İsrail liderinin bu politikaları şekillendirme kapasitesinin önemli ölçüde azaldığı ifade ediliyor.

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SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

NETANYAHU İÇ POLİTİKADA DA BASKI ALTINDA

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre eski ABD yetkilisi Dennis Ross, Netanyahu'nun yalnızca dış politikada değil, ülke içinde de ciddi baskılarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ross'a göre Netanyahu, çatışmayı sona erdirmekte kararlı olan ABD Başkanı Trump ile özellikle Lübnan konusunda taviz verilmesine karşı çıkan siyasi tabanı arasında sıkışmış durumda bulunuyor. Analistlere göre geri adım atılması iç politikada tepki riskini artırırken, daha sert bir tutum benimsenmesi ise Washington ile yeni gerilimlere yol açabilir.

SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

İRAN SAVAŞI BEKLENEN SONUCU VERMEDİ

Reuters'a göre Netanyahu'nun İran'la yaşanan çatışma sayesinde siyasi mirasını güçlendirmeyi hedeflediği değerlendirilirken, savaşın beklenen sonuçları vermediği belirtiliyor. Netanyahu'nun nihai zafer vaat ettiği süreç; İran'daki yönetim yapısının çöküşü, Lübnan'daki Hizbullah'ın yenilgiye uğratılması veya Kuzey İsrail'den tahliye edilen sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesi gibi hedefleri gerçekleştiremedi. Analistler, Netanyahu'nun dış politikadaki etkisinin azalmasıyla birlikte kariyerini üzerine kurduğu temel siyasi avantajlardan birinin zayıfladığını ifade ediyor.

SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

"TRUMP'I DA KAYBETTİ"

Reuters'ın haberine göre Netanyahu'nun eski danışmanlarından Aviv Bushinsky, ABD-İran anlaşmasının İsrail Başbakanı açısından ciddi bir darbe olduğunu söyledi. Bushinsky, "ABD-İran anlaşması Netanyahu için kesin bir darbe oldu. Sadece İran'la savaşı kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda Trump'ı da dost olarak kaybetti. Şimdi sadece uluslararası alanda değil, Trump'la da büyük bir anlaşmazlığın içinde izole edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

WASHİNGTON İLE TEL AVİV ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI DERİNLEŞİYOR

Reuters'a göre ABD ve İsrail liderleri arasındaki görüş ayrılığı artık kişisel ilişkilerin ötesine geçmiş durumda. Analistler, Trump'ın Ortadoğu'da yeni ve geniş çaplı bir savaştan kaçınmayı hedeflediğini, Netanyahu'nun ise İran ve Hizbullah üzerindeki baskının sürdürülmesini İsrail'in güvenliği açısından hayati gördüğünü belirtiyor.

SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

Reuters'ın aktardığına göre Washington yönetimi, Tahran ile doğrudan müzakereler yürüttü, İsrail-Hizbullah çatışmasını daha geniş diplomatik çerçevelere dahil etti ve ateşkes anlaşmazlıklarını yönetmek amacıyla çeşitli mekanizmalar oluşturdu. Üç bölgesel diplomatik kaynağa göre bu süreçlerde İsrail giderek daha fazla dışarıda bırakıldı.

SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

"VAZGEÇİLMEZ ARABULUCUDAN ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELE"

Reuters'a konuşan bölgesel kaynaklar, geçmişte Netanyahu'yu vazgeçilmez bir arabulucu ve ortak olarak gören Washington'ın artık farklı bir yaklaşım benimsediğini ifade etti. Kaynaklara göre ABD yönetimi, Netanyahu'yu artık korunması gereken bölgesel anlaşmaların uygulanması önünde bir engel olarak değerlendiriyor. Analistler, bu durumun sonbaharda yapılması beklenen seçimler öncesinde Netanyahu'nun siyasi konumunu daha da kırılgan hale getirebileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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