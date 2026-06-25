SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

Son Dakika: ABD ile İran arasında varılan anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıllardır Washington üzerindeki etkisine dayanan siyasi gücünü zayıflatırken, İsrail liderini hem uluslararası alanda hem de iç politikada daha kırılgan bir konuma sürüklüyor. Analistler ve eski diplomatlar, Trump yönetiminin İran'la diplomatik çözümü tercih ederek İsrail'in itirazlarını geri plana ittiğini, Netanyahu'nun ise İran ve Hizbullah'a karşı sert tutumunu sürdürmek isterken Washington ile görüş ayrılıklarının derinleştiğini belirtiyor.