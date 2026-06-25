SON DAKİKA| İran anlaşması Netanyahu’nun sonunu getiriyor, Siyonist Başbakan ABD’de vazgeçilmez iken bir engel haline nasıl geldi?

"TRUMP'I DA KAYBETTİ"

Reuters'ın haberine göre Netanyahu'nun eski danışmanlarından Aviv Bushinsky, ABD-İran anlaşmasının İsrail Başbakanı açısından ciddi bir darbe olduğunu söyledi. Bushinsky, "ABD-İran anlaşması Netanyahu için kesin bir darbe oldu. Sadece İran'la savaşı kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda Trump'ı da dost olarak kaybetti. Şimdi sadece uluslararası alanda değil, Trump'la da büyük bir anlaşmazlığın içinde izole edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.