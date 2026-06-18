İran anlaşması siyonist stratejiyi sarstı: İsrail’in saldırgan savaş doktrini duvara tosladı! ‘ABD’de Tel Aviv’e sınırsız destek devri kapanıyor’

Bunun üzerine Trump yönetimi rotasını değiştirerek Tahran ile kapsamlı bir mutabakata yöneldi. Anlaşma İran'a ekonomik rehabilitasyon ve yaptırımların hafifletilmesi gibi önemli kazanımlar sağlarken, ABD tarafı ise İran'ın nükleer silah üretmeyeceği taahhüdünü öne çıkardı.