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İran anlaşması siyonist stratejiyi sarstı: İsrail’in saldırgan savaş doktrini duvara tosladı! ‘ABD’de Tel Aviv’e sınırsız destek devri kapanıyor’
İran anlaşması siyonist stratejiyi sarstı: İsrail’in saldırgan savaş doktrini duvara tosladı! ‘ABD’de Tel Aviv’e sınırsız destek devri kapanıyor’
Tel Aviv'in yıllardır benimsediği saldırgan askeri doktrin artık sürdürülemez hale geldi. İngiliz basınına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma hamlesi, İsrail'in bölgedeki hareket serbestisini sınırlandırırken Washington-Tel Aviv hattında da yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 15:28