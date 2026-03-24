İran beklenenden dirençli! Sahadaki gelişmeler ABD/İsrail'i yalanlıyor

ABD ve İsrail'in İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatıldığı yönündeki iddialarına rağmen sahadaki gelişmeler bunun aksini gösteriyor; İran'ın uzun menzilli füze denemeleri ve İsrail'de kritik noktalara yönelik saldırıları, ülkenin hâlâ koordineli ve dirençli olduğunu ortaya koyuyor. Tarafların karşılıklı tehditleri ve Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan gerilim bölgesel bir krize dönüşme riskini artırıyor. ABD Başkanı Trump'ın son anda verdiği geçici ateşkes kararı ise kısa vadeli bir nefes alanı yaratsa da, çatışmada kalıcı bir çözümün henüz ufukta görünmediği değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2026 10:22