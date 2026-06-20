SON DAKİKA| İran meselesinin görünmeyen yüzü: Savaş, ABD-İsrail ittifakını nasıl parçaladı?

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki uzun süredir devam eden yakın ilişki, İran ile varılan anlaşma ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim sürecine girdi. Trump'ın Beyrut saldırıları nedeniyle Netanyahu'ya sert tepki gösterdiği ve İsrail'in attığı bazı adımlardan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdiği belirtilirken, uzmanlar iki lider arasındaki çatlağın derinleşmesinin hem ABD-İsrail ilişkilerini hem de İran ve Lübnan merkezli diplomatik süreci etkileyebileceğine dikkat çekti.