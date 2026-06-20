SON DAKİKA| İran meselesinin görünmeyen yüzü: Savaş, ABD-İsrail ittifakını nasıl parçaladı?

Trump, saldırılarla ilgili Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, "Ona 'Bunu yapma' dedim ve o da yapmayacak" ifadelerini kullandı. "Çok iyi anlaşıyoruz. Her şey uyumlu ama bazen o bir şey yapıyor ve ben bunu beğenmiyorsam artık bunu yapmıyoruz" diyen Trump, ilişkilerinin kontrol altında olduğunu savundu. Netanyahu ise İsrail'in "tek başına hareket ettiğini" söyleyerek ABD'yi savaşa sürüklediği yönündeki iddiaları reddetti.