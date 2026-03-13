İran savaştan sağ çıkabilecek mi? Körfez’de büyük endişe, ABD çekilirse Ortadoğu’yu ne bekliyor?

Körfez ülkeleri ise ABD'nin savaşı yarım bırakmasından kaygı duyuyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Körfez kaynağı, Trump'ın daha önce Yemen'de İran destekli Husilere karşı yürütülen savaşta da ani bir şekilde zafer ilan ederek bölgeden çekildiğini hatırlattı. Kaynak, "Bunu kesinlikle yapabilir. Husi isyancılarla da yaptı ve yine yapabilir." ifadelerini kullandı.