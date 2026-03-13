İran savaştan sağ çıkabilecek mi? Körfez’de büyük endişe, ABD çekilirse Ortadoğu’yu ne bekliyor?

İngiltere'nin öncü gazetelerinden The Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların ardından erken zafer ilan etmesi, savaşın gidişatına ilişkin ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Körfez ülkeleri, Washington'ın çatışmayı yarım bırakıp bölgeden çekilebileceğinden endişe ederken, uzmanlar İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin kısa sürede tükenmesinin gerçekçi olmadığını belirtiyor. Analistlere göre İran rejimi savaştan sağ çıkabilir ancak ülke savaş sonrası dönemde artan ekonomik baskı, uluslararası izolasyon ve olası iç protestolar nedeniyle ciddi bir istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya kalabilir.