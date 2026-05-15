SON DAKİKA|İran’a karşı Tayvan pazarlığı mı? Savaşta çözümün anahtarı onun elinde, Obama’nın danışmanı o kritik konuyu işaret etti

Son Dakika: İngiltere merkezli Financial Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefikleri, İran savaşıyla derinleşen Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için gözünü Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'e çevirdi. Cumhuriyetçiler, enerji fiyatlarını yükselten ve seçmen memnuniyetsizliğini artıran krizin ara seçimlerde Washington yönetimine zarar verebileceğinden endişe ederken, Pekin'in Tahran üzerindeki etkisini kullanarak boğazın yeniden açılmasını sağlamasını umut ediyor. Analistler, Pekin'in ancak Tayvan gibi kritik başlıklarda Washington'dan taviz koparması halinde daha aktif rol üstlenebileceğini belirtiyor.